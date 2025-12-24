Bí mật đen tối trong 'phòng dành cho đại gia' của CLB thoát y ở Mỹ

Một câu lạc bộ thoát y ở Mỹ bị cựu nhân viên cáo buộc vận hành như một “nhà chứa trá hình”, có phòng VIP cách âm để bán dâm cho khách hàng giàu có.

Theo hồ sơ nộp lên Tòa Thượng thẩm Manhattan (New York, Mỹ), ban quản lý Gossip Restaurant & Cigar Bar bị cho là đã điều hành một đường dây môi giới bí mật, trong đó khách hàng giàu có trả hàng nghìn USD để mua các hành vi tình dục trong những phòng “VIP”, còn nhân viên an ninh đứng gác bên ngoài.

“Nếu một khách hàng muốn cưỡng hiếp rồi giết bạn, họ hoàn toàn có thể làm điều đó trong đó", một vũ nữ được trích dẫn trong đơn kiện cho biết.

Đơn kiện do Christine DeMaria - cựu vũ nữ, hiện là luật sư - đệ trình. Cô cho rằng hai phòng VIP của câu lạc bộ được thiết kế đặc biệt để cô lập phụ nữ phục vụ mục đích tình dục, với tường cách âm và khóa cửa đặt ở bên ngoài, theo New York Post.

Trong đơn kiện, DeMaria cho biết ban quản lý cơ sở đã tìm cách ép buộc cô và các vũ nữ khác vượt ranh giới từ múa thoát y sang hoạt động mại dâm trái phép. Sau nhiều lần lên tiếng tố cáo hành vi này, cô bị đổ oan tội trộm cắp và sa thải.

Christine DeMaria từng làm vũ công tại Gossip từ năm 2016 đến năm 2022.

“Tôi được nói đi nói lại rằng đây chỉ là một phần của công việc. Không phải như vậy. Tôi không đồng ý bị xâm hại chỉ vì tôi kiếm sống bằng việc nhảy múa. Không ai đồng ý như thế", cựu vũ nữ nói.

Theo hồ sơ, khi bắt đầu làm vũ nữ tại câu lạc bộ ở Long Island này vào năm 2016, DeMaria nghĩ rằng các khoản phí cao ngất và đội ngũ nhân viên nam luôn hiện diện là để bảo vệ vũ nữ trước “nguy cơ bị tấn công tình dục thường trực”.

Nhưng không lâu sau, cô nhận ra hệ thống phí này thực chất được thiết kế để đẩy các vũ nữ vào những công việc sinh lợi hơn trong các phòng riêng ở tầng hầm.

Chỉ vài tuần sau khi bắt đầu, DeMaria đã chứng kiến các đồng nghiệp thực hiện các hành vi tình dục, được cho là do ban quản lý Gossip “dàn xếp và thu lợi”.

Một số vũ nữ nói với DeMaria rằng họ đã bị khách hàng của Gossip xâm hại sau những màn biểu diễn trên sân khấu, khiến những kẻ biến thái càng trở nên liều lĩnh hơn. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn vào năm 2022, khi phòng thay đồ của các vũ nữ được cải tạo, bổ sung thêm hai khu VIP riêng tư mới, được cách âm và có khóa ở bên ngoài cửa.

Câu lạc bộ thu 2.000 USD cho các “phòng dành cho đại gia” này, nơi "sự giám sát biến mất và ranh giới trở nên có thể thương lượng". Đơn kiện cho rằng đầu năm 2022, một quản lý của Gossip đã ép hai vũ nữ vào phòng VIP với một khách hàng, trong khi quản lý và một nhân viên bảo vệ đứng bên ngoài.

Sau khi trở thành luật sư, DeMaria kiện chỗ làm cũ, đòi số tiền 2,5 triệu USD .

Vài tháng sau, một khách hàng cũng có hành vi quấy rối nghiêm trọng DeMaria trong một phòng VIP, cô đã đuổi kẻ này ra ngoài.

Sau nhiều vụ việc hung hăng khác trong năm đó, cùng với áp lực ngày càng tăng từ đồng nghiệp buộc tham gia các hành vi tình dục để moi thêm tiền từ khách, DeMaria đã khiếu nại lên ban quản lý. Sau đó, các quản lý được cho đã buộc tội cô ăn cắp 40 USD của một vũ nữ khác và sa thải cô.

Về sau, DeMaria tốt nghiệp trường luật, thành lập một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các lao động tình dục và được trao Giải thưởng David trị giá 200.000 USD vào năm 2023.

Cô đang yêu cầu bồi thường ít nhất 2,5 triệu USD vì phân biệt giới, quấy rối tình dục, trả đũa và vi phạm tiền lương tại câu lạc bộ. Trong năm nay, DeMaria cũng đã kiện ít nhất 4 câu lạc bộ thoát y khác với các cáo buộc tương tự.

“Dù các vụ việc có khác nhau giữa các câu lạc bộ, mô hình vẫn rất rõ ràng: một số câu lạc bộ thoát y thu lợi bằng cách dung túng, thậm chí nuôi dưỡng, một nền văn hóa nơi phụ nữ bị xâm hại hoặc bị ép buộc bán dâm. Hãy nói cho thật rõ ràng: xâm hại tình dục là hành vi trái pháp luật ở mọi nơi, bao gồm cả bên trong một câu lạc bộ thoát y”, luật sư của DeMaria, Megan Goddard, nói.