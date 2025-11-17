Cảnh tan hoang tại xã ở Đà Nẵng sau trận lốc xoáy kinh hoàng
Xã Chiên Đàn (Tam Thái cũ) ghi nhận cơn lốc xoáy vào lúc 22h tối 16/11. Vòi rồng kéo dài khoảng vài phút nhưng cuốn bay nhiều mái tôn của người dân trên địa bàn.
Dù đã có rào chắn cảnh báo ngập sâu, một tài xế xe tải ở Quảng Trị vẫn tự ý vượt qua ngầm tràn A Rông Trên và bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.
Ngày 16/11, mưa lớn trên diện rộng tại Đà Nẵng khiến một số tuyến đường ngập nặng. Trong đó, khu vực đèo Le nước lũ tràn qua đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Sáng 16/11, mưa lớn kéo dài gây ngập một số tuyến đường từ Sơn Thủy về xã A Lưới 3. Công an xã tiến hành lắp rào chắn, ngăn người dân di chuyển vào vùng ngập sâu.
Nguyễn Hương tâm đắc khi chú rể chuẩn bị riêng cho cô một tráp lễ gồm các món mỹ phẩm từ thương hiệu cao cấp như Hermès, Chanel, YSL...
Sáng 14/11, một phần đồi tại thôn Pứt bất ngờ bị sạt lở kéo theo cả triệu mét khối đất đá đổ xuống, kéo dài vài km. Ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, làm ảnh hưởng hoa mầu, nương rẫy của người dân phía dưới.
Wu (34 tuổi) gây ấn tượng với khuôn mặt dễ thương, giọng nói ngọt ngào trái ngược thân hình cơ bắp đồ sộ.
Khi vị khách nữ check-in muộn so với giờ đặt phòng, khách sạn tại Hàng Cháo (Hà Nội) từ chối cho cô nhận phòng dù cô đã thanh toán trước đủ tiền.
Một cây cầu treo nổi tiếng ở thành phố Camaligan rung lắc dữ dội trong gió bão khi siêu bão Fung-Wong quét qua Philippines ngày 9/11.
Từ những đêm cùng nhau đọc sách qua điện thoại đến khoảnh khắc cầu hôn ở Bali, chuyện tình của Mạnh Cường và Thị Xuân khiến nhiều người tin rằng sự chân thành luôn có hồi đáp.
Để đón cô dâu Mai Thị Phương về dinh, gia đình chú rể Nguyễn Văn Vũ (Hải Phòng) phải di chuyển quãng đường dài, vất vả trong ngày mưa gió.