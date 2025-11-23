Những hình ảnh xúc động trong cơn lũ lịch sử
Giữa dòng nước đục ngầu nhấn chìm nhiều khu vực ở miền Trung - Tây Nguyên, các lực lượng chức năng và đội cứu hộ không ngại hiểm nguy, lao vào lũ dữ cứu người bị mắc kẹt.
Trực thăng PK-KQ tiếp cận vùng cô lập, tiếp tế nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân lũ lụt.
Sau 2 ngày mắc kẹt giữa đảo (trên sông Sêrêpôk), ông N.V.H. đã được cơ quan chức năng và người dân xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng cứu hộ thành công nhờ máy bay không người lái.
Mưa lũ cuốn trôi cầu treo và tàu hút cát tại Đắk Lắk. Đến 20/11, toàn tỉnh có 25 người chết và mất tích. Tại Khánh Hòa, tổng thiệt hại về kinh tế, nông nghiệp hiện gần 800 tỷ đồng.
Đoạn video do anh Tiến ghi lại cho thấy nước lũ dâng cao 2-3m, tràn qua trại cá Koi và cuốn đi tài sản trăm triệu đồng.
Giữa dòng lũ cuồn cuộn ở Khánh Hòa, người đàn ông chỉ kịp mặc vội chiếc áo mưa rồi lao lên chiếc sup nhỏ, chèo thẳng vào vùng nước sâu để cứu nam thanh niên.
Mưa lớn kéo dài khiến dòng lũ từ con suối hiền hòa bên cạnh tràn vào vườn canh tác sen đá của gia đình anh Vương, gây thiệt hại ước tính 400 triệu đồng.
Nhiều xã, phường ở Khánh Hoà, Đắk Lắk bị cô lập do ngập sâu. Lực lượng chức năng điều động tối đa cán bộ, chiến sĩ đến các điểm ngập lụt trên toàn địa bàn để sơ tán người dân.
Sau nhiều ngày mưa lớn, đèo Mimosa bị sạt lở và đứt gãy hoàn toàn, buộc UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.
Đô thị Tuy Hòa tiếp tục rơi vào cảnh ngập sâu sáng 20/11. Mực nước có dấu hiệu rút dần lúc 9h, song vẫn còn nhiều hộ dân gặp khó vì bị cô lập.