Cận cảnh trực thăng quân đội cứu trợ vùng lũ cô lập ở Đắk Lắk

Trực thăng Quân chủng Phòng không - Không quân huy động từ hai sư đoàn đã tiếp tế hơn 6 tấn nhu yếu phẩm, hỗ trợ khẩn cấp người dân Đắk Lắk đang bị cô lập vì lũ.

Trực thăng quân đội bay vào vùng lũ cô lập cứu trợ người dân Đắk Lắk Trực thăng PK-KQ tiếp cận vùng cô lập, tiếp tế nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân lũ lụt.

Sáng 23/11, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân đã huy động lực lượng và nhiều loại trực thăng từ các đơn vị để vận chuyển lương thực, thực phẩm cấp thiết đến những khu vực bị chia cắt bởi lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Tại sân bay Phù Cát (Gia Lai), trực thăng Mi-171 số hiệu 8432 của Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 cất cánh lúc 7 giờ 32 phút, do Trung tá Nguyễn Xuân Chinh - Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng - làm lái chính; Thượng úy Phạm Khắc Phúc - Phi đội trưởng Phi đội 2 - đồng lái. Đại tá Vũ Hồng Điệp, Phó tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, trực tiếp chỉ huy bay cùng tổ bay và lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Máy bay hạ cánh xuống sân vận động Long Thăng (xã Đồng Xuân), chuyển giao 2,3 tấn hàng gồm mì gói, lương khô, sữa, nước uống và các nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ người dân đang bị cô lập.

Tổ bay và các lực lượng chuyển hàng trên máy bay xuống sân vận động Long Thăng (xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: QĐND.

Trước đó, chiều 22/11, Quân chủng PK-KQ cũng điều động hai trực thăng của Trung đoàn 917, Sư đoàn 370, từ Lữ đoàn Không quân 954 bay ra phường Hòa Xuân để tiếp tế cho các khu dân cư ngập sâu. Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó tư lệnh Quân chủng - chỉ đạo trực tiếp nhiệm vụ cứu hộ trên không.

Hai trực thăng SAR-02 và 8431 mang theo tổng cộng 4 tấn hàng, gồm gạo, mì tôm, lương khô, nước uống, sữa và thuốc men. Lái chính là Thượng tá Trương Thanh Bình - Trung đoàn trưởng (SAR-02) và Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn (8431), cùng các sĩ quan đồng lái và tổ bay.

Dù thời tiết xấu, gió mạnh và địa hình phức tạp, các tổ bay vẫn tiếp cận chính xác khu vực được yêu cầu, thực hiện bay treo ở độ cao thấp để thả hàng, đồng thời tìm điểm đáp an toàn nhằm chuyển nhu yếu phẩm trực tiếp cho người dân bị cô lập trong lũ.

Trực thăng Trung đoàn 917 tiếp tế nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng lũ phường Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Phòng không - Không quân.