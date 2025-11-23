Ôtô cứu trợ từ TP.HCM thành trạm sạc dã chiến giữa lũ ở Nha Trang

Giữa tình cảnh Nha Trang mất điện dài ngày sau lũ, nhóm cứu trợ của anh Mẫn Phan từ TP.HCM mang máy phát điện ra giúp người dân sạc điện thoại và hỗ trợ bà con vùng bị cô lập.

Nhiều người ở xã Diên Điền đã mất điện nhiều ngày vì lũ.

Khoảng 17h ngày 21/11, anh Mẫn Phan có mặt tại khu vực gần hồ Am Chúa, xã Diên Điền (huyện Diên Khánh cũ), tỉnh Khánh Hòa, để hỗ trợ người dân vùng ngập lụt.

Khi đang chờ đồng đội đưa người bị mắc kẹt ra ngoài, anh bất ngờ được một người dân tiến tới hỏi liệu có thể sạc nhờ điện thoại để gọi về nhà hay không.

May mắn, trong xe anh Mẫn có sẵn bộ máy phát điện mang theo từ trước để phục vụ chuyến cắm trại. Anh lập tức mang ra giúp bà con sạc điện thoại.

"Ban đầu, chỉ có một người hỏi thôi, nhưng sau đó bà con kéo đến ngày càng đông. Nhìn mọi người có thể sạc được pin, gọi về nhà, tôi mừng lắm. Không có điện thoại, họ không thể liên lạc, không chuyển tiền hay xử lý chuyện gia đình", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Nhiều người dân kéo đến sạc điện thoại, đèn pin và các thiết bị thiết yếu khác.

Theo anh Mẫn, trong tình cảnh Nha Trang mất điện diện rộng đã 4 ngày qua và dự kiến còn kéo dài, thứ bà con cần nhất lúc này là điện và sóng Internet để báo tin cho người thân, theo dõi thông báo của cơ quan chức năng hoặc gọi cứu trợ.

Vì vậy, anh cũng mong các nhóm thiện nguyện khi đi cứu hộ nên mang theo máy phát điện, ổ cắm nhiều cổng hoặc pin dự phòng để người dân có thể sạc thiết bị liên lạc.

Anh Mẫn cho biết đoàn cứu trợ của mình xuất phát từ TP.HCM ra Nha Trang từ hôm 20/11 khi nghe tin nhiều khu vực bị cô lập. Ban đầu nhóm chỉ có 8 người, nhưng khi đến nơi thấy tình hình nghiêm trọng hơn dự đoán, anh đã gọi thêm lực lượng hỗ trợ.

Hiện nhóm anh Mẫn đã tăng lên 22 thành viên, chủ yếu tham gia sơ tán và tiếp cận những hộ có người già, trẻ nhỏ hoặc những người không thể tự ra ngoài.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề, với tổng ước tính ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại về nhà ở và tài sản của người dân, doanh nghiệp).

Mưa lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tại xã Diên Điền (phường Tây Nha Trang), nơi nước dâng cao, chảy xiết khiến hàng nghìn hộ dân lâm vào cảnh lao đao. Trong đó, nhiều nhà bị ngập sâu, hư hỏng, tài sản và hoa màu bị cuốn trôi, nhiều gia đình gần như trắng tay.

Tính đến chiều ngày 22/11, toàn tỉnh ghi nhận 14 người chết, 1 người mất tích và 20 người bị thương. Các địa phương cùng lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát và cập nhật thiệt hại.

