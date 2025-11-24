Lời nhắn bà con vùng 'rốn lũ' Đắk Lắk khi nhận đồ cứu trợ gây xúc động

"Các đoàn thiện nguyện trao tặng gì, bà con vui lòng nhận với tinh thần trân trọng và biết ơn", lời nhắn nhủ của Công an phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) nhận về nhiều lời khen.

Công an xã Hòa Hiệp hỗ trợ trao đồ cứu trợ cho bà con.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Thượng tá Nguyễn Ngọc Văn, Trưởng Công an phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk), cho biết tính đến trưa 24/11, lũ đã cơ bản rút trên địa bàn phường thuộc Phú Yên cũ. Những ngày qua, có rất nhiều đoàn thiện nguyện từ khắp cả nước đổ về cứu trợ bà con.

“Chính quyền địa phương đã hỗ trợ trong việc kết nối với các đoàn, đưa đến tay người dân 50 tấn hàng hóa, trong đó có cả đồ ăn, nước uống, quần áo, chăn màn và các vật dụng”, Thượng tá Văn nói.

Trước đó, ngày 22/11, Công an phường Hòa Hiệp đã có lời nhắn đẹp gửi đến bà con về những lưu ý khi các đoàn từ thiện về hỗ trợ người dân trong vùng. Bài đăng sau đó được chia sẻ, được nhiều người dân tán dương, ủng hộ.

“Các đoàn thiện nguyện trao tặng gì, bà con vui lòng nhận với tinh thần trân trọng và biết ơn. Xin đừng so bì, chê ít - nhiều hay gây tranh cãi. Nếu hình ảnh không đẹp xuất hiện trên báo chí, sau này khi có thiên tai, lũ lụt có thể sẽ không còn nhiều đoàn ghé thăm giúp đỡ chúng ta nữa”, bài viết mở đầu.

Bài đăng nhắn nhủ những hộ đã tạm ổn hoặc khá giả, hãy nhường phần quà cho bà con khó khăn hơn hoặc nhận rồi chia sẻ lại cho những người thật sự cần.

Công an phường Hòa Hiệp bày tỏ thêm rằng: “Trong lúc phát quà, đôi khi đoàn thiện nguyện có thể sai sót. Họ đi đường xa, mang theo tấm lòng, nên mong bà con nhẹ nhàng, thông cảm cho họ. Từ thiện là nghĩa cử cao đẹp - lá lành đùm lá rách, chứ không phải nghĩa vụ bắt buộc của bất kỳ ai”.

Cuối cùng là lời cảm ơn bà con: "Mong bà con cố gắng vượt qua, chung tay khắc phục thiệt hại sau đợt lũ lụt lịch sử này".

Đại diện Công an phường Hòa Hiệp cho biết hiện tại, người dân đã được cung cấp đủ các nhu yếu phẩm cứu đói, cứu rét khẩn cấp như mì tôm, bánh mì, nước uống.

Hiện tại, người dân vùng lũ cần nhiều sự hỗ trợ để tái thiết cuộc sống.

Trong ngày 24/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng có thông báo đến toàn công an tỉnh, cho biết điều người dân vùng lũ cần nhất bây giờ là gạo để nấu cơm ăn trong thời gian dài, vì sau lũ, tất cả lúa, gạo đã ướt, hư hỏng do ngâm nước quá lâu, không còn khả năng khắc phục.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Văn cho biết công an phường Hòa Hiệp cũng đã nắm được chỉ đạo, đưa thông tin này đến các mạnh thường quân, đội cứu hộ khi họ liên hệ đến chính quyền địa phương.

“Một trong những sự hỗ trợ mà người dân vùng lũ cần lúc này nữa là tiền mặt để có thể tái thiết lại cuộc sống”, Thượng tá Văn cho hay.

Người dân vùng lũ cần hỗ trợ để có kinh phí sửa chữa nhà cửa, mua sắm vật dụng cần thiết, cây trồng, con giống để tái sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi từng bước khôi phục lại kinh tế gia đình.

Từ ngày 22/11/2025, khi vẫn còn mưa lớn, gió mạnh và đường sá hiểm trở, từng tổ công tác của công an phường đã đi vào những đoạn nước sâu để vận chuyển lương thực, nước uống, thuốc men và các vật dụng thiết yếu đến tận tay người dân.

Hiện tại, đến ngày 24/11, công an cũng tập trung toàn lực hỗ trợ người dân sau lũ, một phần phối hợp chính quyền địa phương để xử lý vấn đề môi trường, vệ sinh sau khi nước rút.

