Quy Nhơn lại chìm trong biển nước

Sáng 24/11, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cho biết trong đêm qua và rạng sáng nay xảy ra mưa lớn khiến một số khu dân cư ở các vùng phía Đông Gia Lai (Bình Định cũ) bị ngập trở lại, trong đó có xã Tuy Phước, Quy Nhơn. Trong ảnh là khu vực đường Nguyễn Bá Tòng (phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn cũ) chìm trong nước lũ lúc gần 7h sáng 21/11. Ảnh: Page Bình Định.
Mưa lớn, nước sông Hà Thanh dâng cao khiến nhiều tuyến giao thông ngập nặng. Đến sáng, mưa đã tạm ngớt, nước sông rút dần, nhưng do mưa lớn ban đêm nên nhiều vùng trũng vẫn còn bị ngập. Ảnh: Page Bình Định.
Từ 3h, nhiều người dân ở phường Quy Nhơn Tây hoảng hốt khi một lần nữa chạy lụt giữa đêm. Phan Kiều Ly - người dân địa phương - cho biết đến sáng nay, khi mưa tạnh, mực nước ở hẻm Âu Cơ (phường Quy Nhơn Tây) nước đã rút bớt. Ảnh: Page Bình Định.
Sáng 24/11, tại khu vực phường Nhơn Bình cũ, nước vẫn ngập đến sân nhà, khiến sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Tôi là Dân Quy Nhơn.
Trước đó chưa lâu, khắp các phường thuộc Quy Nhơn cũ vừa trải qua trận lụt kinh hoàng từ hôm 18-19/11. Nước vừa rút chưa lâu, người dân chưa kịp dọn dẹp xong lớp bùn non, nước đã dâng trở lại. Ảnh: Page Bình Định.
Ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, mưa tập trung chủ yếu ở khu vực hạ lưu sông Hà Thanh. Lượng mưa ghi nhận tại nhiều điểm xấp xỉ 100 mm. Ảnh: Page Bình Định.
Nước dâng nửa bánh xe, một số người dân dùng cách che chắn tạm để ngăn bùn, phù sa tràn vào sân nhà. Theo thống kê nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến 18h ngày 23/11, đợt mưa lũ kéo dài tại miền Trung - Tây Nguyên đã khiến 102 người thiệt mạng và mất tích, trong đó 91 người đã được xác nhận tử vong. Gia Lai có 3 người chết trong đợt mưa lũ vừa qua, thiệt hại về kinh tế ước tính 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Page Bình Định.
