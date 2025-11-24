Quy Nhơn lại chìm trong biển nước

Nước dâng nửa bánh xe, một số người dân dùng cách che chắn tạm để ngăn bùn, phù sa tràn vào sân nhà. Theo thống kê nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến 18h ngày 23/11, đợt mưa lũ kéo dài tại miền Trung - Tây Nguyên đã khiến 102 người thiệt mạng và mất tích, trong đó 91 người đã được xác nhận tử vong. Gia Lai có 3 người chết trong đợt mưa lũ vừa qua, thiệt hại về kinh tế ước tính 1.000 tỷ đồng . Ảnh: Page Bình Định.