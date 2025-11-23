180 tấn hàng cứu trợ từ ga metro TP.HCM đến vùng lũ

Sau 2 ngày, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM nhận hơn 180 tấn hàng cứu trợ gồm nhu yếu phẩm, quần áo, chăn mền, áo phao, thuốc men.

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tiếp nhận hơn 180 tấn hàng trong 2 ngày. Ảnh: Hoài Bảo.

Sáng ngày 23/11, hàng tấn gói hàng cứu trợ liên tục được chuyền tay nhau ra bến xe đến Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM, sau đó sẽ được vận chuyển đến tay đồng bào miền Trung.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, tính đến chiều cùng ngày, các nhà ga Metro tiếp nhận hơn 180 tấn hàng hóa các loại bao gồm nhu yếu phẩm, quần áo, chăn mền, áo phao, thuốc men...

"Lượng hàng hóa dự kiến tiếp tục tăng khi người dân các nơi tiếp tục gửi hàng cứu trợ về các nhà ga trên toàn tuyến metro số 1", đại diện đơn vị trên cho hay.

Người dân, nhân viên tham gia đóng gói, vận chuyển hàng cứu trợ tại một số ga metro số 1 ngày 22/11. Ảnh: Hoài Bảo.

Trước đó, ngày 22/11, được sự đồng ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM, đơn vị trên triển khai điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở các tỉnh miền Trung tại 14 nhà ga thuộc tuyến metro số 1 và vận chuyển về Trụ sở MTTQ...

Đây là lần đầu tiên toàn bộ tuyến metro TP.HCM được trưng dụng làm điểm tập kết hàng cứu trợ quy mô lớn, thể hiện tinh thần lan tỏa yêu thương và đoàn kết của người dân thành phố.

Ghi nhận của Tri Thức - Znews tối 22/11, ga Bến Thành là một trong số 14 điểm nhận hàng cứu trợ nhộn nhịp bậc nhất. Hàng chục nhân viên công ty được huy động tại các ga, hỗ trợ phân loại và đóng gói hàng hóa để những chuyến xe cứu trợ kịp giờ xuất phát.

