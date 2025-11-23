Bãi biển Nha Trang sau 4 ngày oằn mình trong trận lũ lịch sử

Một người đàn ông lọ mọ sửa lại chiếc xe bị lũ dữ nhấn chìm vào ngày hôm trước. Theo Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh ghi nhận 196 điểm ngập thuộc 54 xã, phường, trong đó gần 15.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại của người dân ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Riêng thiệt hại đối với công trình hạ tầng là khoảng 335 tỷ đồng . Ảnh: Hoài Bão.