Bãi biển Nha Trang sau 4 ngày oằn mình trong trận lũ lịch sử

Sáng 23/11, Nha Trang đã nắng ráo trở lại. Việc dọn dẹp, khắc phục hậu quả ngập lụt được nhanh chóng thực hiện. Khoảng 9h, đàn bồ câu quen thuộc lại tụ về Quảng trường 2 Tháng 4, đậu trên những vệt ẩm mỏng ở nền gạch. Ảnh: Vivu Nha Trang.
Bãi tắm cách đó chừng chục bước chân cũng bớt ngổn ngang hơn. Trong hai ngày qua, hơn 1.000 người dân, du khách và nhân viên môi trường chung tay dọn dẹp với hy vọng nhanh chóng trả lại không gian sạch đẹp như trước. Hình ảnh chụp vào 9h sáng 23/11 (trái) và chiều 21/11 (phải). Ảnh: Nguyễn Trường An, Quỳnh Long Hải.
Người dân, du khách tham gia dọn dẹp bãi biển vào 9h sáng 23/11. Ảnh: Nguyễn Trường An.
Phần rác thải nằm lại bãi biển bắt nguồn từ lũ ở thượng nguồn sông Cái, chảy ra cửa sông, bị sóng đánh dạt vào bờ. Ảnh: Nguyễn Trường An.
Khu vực rốn lũ xã Diên Điền cũng dần quay trở lại cuộc sống thường nhật. Ở những khu dân cư ngập sâu hôm trước, hôm nay từng nhà đang phơi lại chiếu, quần áo, cặp sách của trẻ nhỏ. Hình ảnh chụp chiều 22/11. Ảnh: Hoài Bão.
Một người đàn ông lọ mọ sửa lại chiếc xe bị lũ dữ nhấn chìm vào ngày hôm trước. Theo Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh ghi nhận 196 điểm ngập thuộc 54 xã, phường, trong đó gần 15.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại của người dân ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Riêng thiệt hại đối với công trình hạ tầng là khoảng 335 tỷ đồng. Ảnh: Hoài Bão.
Một con đường thuộc xã Diên Điền tan hoang sau lũ lụt. Ảnh: Hoài Bão.
Người dân tụ tập tại con đường dẫn vào xã nhận lương thực hỗ trợ chiều 22/11. Trong cuộc họp chiều ngày 21/11 về về công tác ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh, yêu cầu lực lượng chức năng ưu tiên hỗ trợ trường học, tuyến đường giao thông sau lũ. Bên cạnh đó, ngành Y tế tổ chức phun khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu dân cư sau khi nước lũ rút. Đơn vị viễn thông nhanh chóng khôi phục hệ thống lưới điện, nước, phục vụ sinh hoạt cho người dân. Ảnh: Hoài Bão.
Trong khi đó, trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Khánh Hòa trên đường Ngô Gia Tự, lực lượng chức năng, người dân tất bật khuôn vác hàng hóa, chuẩn bị gửi đến bà con vùng khó khăn. Ảnh: Hoài Bão.
