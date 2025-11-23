Căn hộ ngập rác gây sốc của người đàn ông 'lãng mạn nhất' Thượng Hải

Hình ảnh “lãng mạn” từng gây sốt mạng xã hội hóa ra chỉ là vỏ bọc cho lối sống thiếu trách nhiệm tài chính của một ông lão ở Trung Quốc.

Căn hộ đầy rác của người đàn ông Thượng Hải.

Một cụ ông ở Thượng Hải, từng nổi tiếng trên mạng vì tối nào cũng đứng dưới cầu “chờ tình yêu”, được tiết lộ là người cố tình không trả tiền thuê nhà suốt hai năm và phớt lờ phán quyết của tòa.

Danh tính thật của người đàn ông, họ Từ, được Đài truyền hình Thượng Hải công bố giữa tháng 11, nhanh chóng gây chú ý bởi trước đó ông được xem như “biểu tượng lãng mạn”.

Ông Từ, gần 70 tuổi, độc thân, thường xuất hiện dưới chân cầu Nam Phố, ăn mặc chỉnh tề, mang theo túi nhựa đựng nước và đồ ăn vặt, đứng bên đường đông đúc mỗi tối. Ông tự nhận mình đang “chờ tình yêu”, nhờ vậy được cư dân mạng đặt biệt danh “Chú cầu Nam Phố”.

Nhưng trong vài tháng gần đây, ông không còn xuất hiện. Sự thật chỉ lộ ra khi ông bị tạm giữ 15 ngày hồi tháng 5 vì không chấp hành lệnh thi hành án.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2011, khi ông Từ thuê một căn hộ 50 m2 tại quận Hoàng Phố, Thượng Hải. Tiền thuê tăng dần từ 3.900 tệ ( 550 USD ) lên 7.500 tệ ( 1.000 USD ) vào năm 2023. Từ tháng 8/2023, ông ngừng trả tiền nhà và tiền điện, viện lý do “khó khăn tài chính”.

Người đàn ông được mệnh danh là "lãng mạn nhất" Thượng Hải.

Chủ nhà họ Sở yêu cầu ông dọn đi đầu năm 2024, nhưng ông Từ không rời đi mà tiếp tục không trả tiền. Bà Sở buộc phải kiện ra Tòa án Nhân dân quận Hoàng Phố.

Sau khi hòa giải, ông Từ đồng ý rời căn hộ trước cuối tháng 7/2024 và cam kết trả thêm khoản phạt 15.000 tệ ( 2.100 USD )/tháng nếu vi phạm. Tuy nhiên, ông không thực hiện và thậm chí còn phớt lờ giấy triệu tập.

Khi cán bộ tòa án đến kiểm tra, căn hộ chất đầy rác và đồ đạc tích trữ. Hàng xóm cho biết họ phải sống chung với chuột và gián vì sự bẩn thỉu của căn hộ: “Ngày nào cũng thấy gián to gián nhỏ, rất kinh khủng.”

Điều tra cho thấy ông Từ đang thuê một căn khác ở quận Minh Hàng với giá 1.900 tệ ( 270 USD )/tháng và vẫn nhận lương hưu hơn 4.000 tệ ( 560 USD ) mỗi tháng.

Ngoài việc bị tạm giữ 15 ngày, ông bị buộc phải trả 190.000 tệ ( 27.000 USD ) cho bà Sở, bao gồm tiền thuê, tiền điện và chi phí di dời.

Công nhân vệ sinh mất 5 giờ cùng 5 xe tải mới dọn sạch được số rác tích trữ trong căn hộ.

Câu chuyện gây phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc. “Ông ta nói về tình yêu, nhưng lại sống ích kỷ như vậy. Không nên tội nghiệp”, một người bình luận. “Ông ấy không xứng với tình yêu”, người khác viết.