Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Chàng trai trốn nhà đi cứu trợ: 'Có gì nhờ đưa con về với ba mẹ'

  • Thứ hai, 24/11/2025 06:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chàng trai tham gia đoàn cứu trợ tại Diên Khánh gây chú ý khi chuẩn bị mẩu giấy ghi lại thông tin cá nhân, địa chỉ liên hệ gia đình phòng trường hợp rủi ro.

Duy bọc mẩu giấy ghi thông tin cá nhân trong túi zip chống nước. Ảnh: Thanh Thủy.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Tạ Thị Thanh Thủy (ngụ Nha Trang, Khánh Hoà) cho biết cậu con trai tên Hoàng Bảo Duy (sinh viên năm 3, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) vừa trở về nhà an toàn tối 22/11 sau khi "trốn" ba mẹ đến xã Diên Khánh cứu trợ. Sau đó, Duy tiếp tục lên đường đi Đắk Lắk (địa phận Phú Yên cũ) vào sáng 23/11.

"Hiện tại tôi vẫn chưa thể liên lạc được với con nhưng tôi tin con sẽ về an toàn", bà Thanh Thủy nói.

chang trai tron nha anh 1

Mẩu giấy Duy mang theo khi đi cứu trợ vùng lũ. Ảnh: Thanh Thủy.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền lời nhắn cảm động do Hoàng Bảo Duy viết khi lên đường cứu trợ vùng lũ. Trong quá trình làm nhiệm vụ, nam sinh luôn mang theo mẩu giấy được bọc kín trong vật liệu chống thấm nước. Nội dung là thông tin cá nhân kèm hướng dẫn liên lạc khẩn cấp.

"Con tên Duy, con của ba Tèo, mẹ Thủy. Nay con đi cứu trợ ở khu vực bão lũ. Nếu con có chuyện gì, nhờ mọi người đưa con về lại với ba mẹ con nha. Con cảm ơn mọi người nhiều ạ", lời nhắn được Duy viết trong mẩu giấy nhỏ, nhét vào túi áo.

Bà Thủy kể Duy là dân biển, thạo bơi lội, nhìn thấy cảnh người dân đối mặt với hiểm nguy, không kiềm được lòng, lặn lội từ TP.HCM về Nha Trang, rồi di chuyển lên vùng ngập sâu tại Diên Khánh. Gia đình tôn trọng lựa chọn tham gia hoạt động cứu trợ của Duy, đồng thời giữ liên lạc và mong con trai hoàn thành nhiệm vụ an toàn.

"Duy từ TP.HCM về quê ngày 19/11, chạy xuyên đêm gần 400 km. Sau đó, chạy thêm 7-8 km, lo toan nhà cửa, đưa bà ngoại đến khu vực an toàn rồi mới an tâm lên đường đi cứu trợ", bà Thủy tâm sự.

Mẹ Bảo Duy cho biết thêm mục đích của tờ giấy nhắn là để đảm bảo danh tính và thông tin liên lạc khẩn cấp của bản thân được xác định nhanh chóng, nếu xảy ra sự cố không lường trước trong môi trường cứu trợ có nhiều rủi ro.

Tự chữa lành nhờ sách tâm lý

Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâuBạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.

Hàng xóm đập cửa lúc 1h30, cứu cả gia đình đang ngủ khỏi lũ quét

Nghĩ lại tình huống nguy cấp, Quang Hiệu (Đà Nẵng) không dám tưởng tượng người thân sẽ ra sao nếu không được hàng xóm kịp thời báo tin để di tản.

15 giờ trước

Bãi biển Nha Trang sau 4 ngày oằn mình trong trận lũ lịch sử

Nha Trang (Khánh Hòa) đón ánh nắng trở lại vào sáng 23/11, sau 4 ngày oằn mình trong lũ dữ. Đàn bồ câu quen thuộc lại bay về Quảng trường 2 Tháng 4.

16 giờ trước

Vi Lê

chàng trai trốn nhà Phú Yên lời nhắn chàng trai cứu trợ trốn nhà lũ lụt diên khánh cứu trợ

    Đọc tiếp

    Thuong Hai cham dut thoi 'do bo' hinh anh

    Thượng Hải chấm dứt thời 'đổ bô'

    11 giờ trước 20:40 23/11/2025

    0

    Thượng Hải chính thức chấm dứt thời kỳ dùng bô xí sau nhiều thập kỷ cải tạo nhà cũ và lắp đặt hệ thống nước, nhà vệ sinh trong từng hộ dân.

    Vo chong Quang Hai ung ho 250 trieu dong hinh anh

    Vợ chồng Quang Hải ủng hộ 250 triệu đồng

    13 giờ trước 18:32 23/11/2025

    0

    Trước đợt mưa lũ lịch sử, vợ chồng Quang Hải, TikToker Tina Thảo Thi ủng hộ hàng trăm triệu đồng, vợ chồng Joyce Phạm quyên góp đồ ăn, chăn ấm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý