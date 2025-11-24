Chàng trai trốn nhà đi cứu trợ: 'Có gì nhờ đưa con về với ba mẹ'

Chàng trai tham gia đoàn cứu trợ tại Diên Khánh gây chú ý khi chuẩn bị mẩu giấy ghi lại thông tin cá nhân, địa chỉ liên hệ gia đình phòng trường hợp rủi ro.

Duy bọc mẩu giấy ghi thông tin cá nhân trong túi zip chống nước. Ảnh: Thanh Thủy.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Tạ Thị Thanh Thủy (ngụ Nha Trang, Khánh Hoà) cho biết cậu con trai tên Hoàng Bảo Duy (sinh viên năm 3, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) vừa trở về nhà an toàn tối 22/11 sau khi "trốn" ba mẹ đến xã Diên Khánh cứu trợ. Sau đó, Duy tiếp tục lên đường đi Đắk Lắk (địa phận Phú Yên cũ) vào sáng 23/11.

"Hiện tại tôi vẫn chưa thể liên lạc được với con nhưng tôi tin con sẽ về an toàn", bà Thanh Thủy nói.

Mẩu giấy Duy mang theo khi đi cứu trợ vùng lũ. Ảnh: Thanh Thủy.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền lời nhắn cảm động do Hoàng Bảo Duy viết khi lên đường cứu trợ vùng lũ. Trong quá trình làm nhiệm vụ, nam sinh luôn mang theo mẩu giấy được bọc kín trong vật liệu chống thấm nước. Nội dung là thông tin cá nhân kèm hướng dẫn liên lạc khẩn cấp.

"Con tên Duy, con của ba Tèo, mẹ Thủy. Nay con đi cứu trợ ở khu vực bão lũ. Nếu con có chuyện gì, nhờ mọi người đưa con về lại với ba mẹ con nha. Con cảm ơn mọi người nhiều ạ", lời nhắn được Duy viết trong mẩu giấy nhỏ, nhét vào túi áo.

Bà Thủy kể Duy là dân biển, thạo bơi lội, nhìn thấy cảnh người dân đối mặt với hiểm nguy, không kiềm được lòng, lặn lội từ TP.HCM về Nha Trang, rồi di chuyển lên vùng ngập sâu tại Diên Khánh. Gia đình tôn trọng lựa chọn tham gia hoạt động cứu trợ của Duy, đồng thời giữ liên lạc và mong con trai hoàn thành nhiệm vụ an toàn.

"Duy từ TP.HCM về quê ngày 19/11, chạy xuyên đêm gần 400 km. Sau đó, chạy thêm 7-8 km, lo toan nhà cửa, đưa bà ngoại đến khu vực an toàn rồi mới an tâm lên đường đi cứu trợ", bà Thủy tâm sự.

Mẹ Bảo Duy cho biết thêm mục đích của tờ giấy nhắn là để đảm bảo danh tính và thông tin liên lạc khẩn cấp của bản thân được xác định nhanh chóng, nếu xảy ra sự cố không lường trước trong môi trường cứu trợ có nhiều rủi ro.