Chồng Nhật Bản trúng độc đắc, giấu vợ để sống xa hoa một mình

Người đàn ông 66 tuổi ở Nhật Bản đã trúng 600 triệu yen (3,8 triệu USD) nhưng quyết định giấu vợ - người nổi tiếng tiết kiệm - để tự hưởng thụ cuộc sống xa hoa trong âm thầm.

Theo tờ The Gold Online, ông “S” là nhân viên đã nghỉ hưu của một công ty sản xuất lớn. Hai vợ chồng sống tại Tokyo, dựa vào khoản lương hưu khoảng 300.000 yen ( 2.000 USD ) mỗi tháng. Ngoài chi phí sinh hoạt đắt đỏ, họ còn phải gánh thêm tiền học của hai con, nên tổng số tiền tiết kiệm chỉ khoảng 27 triệu yen ( 174.000 USD ).

Thói quen hàng ngày của ông S là đọc báo tại một quán cà phê gần nhà, sau đó mua vài tờ vé số, mỗi tờ giá 300 yen. Một ngày, ông được thông báo cần tới ngân hàng vì trúng “một khoản lớn”, rồi bàng hoàng biết mình vừa trở thành chủ nhân giải độc đắc 600 triệu yen.

“Con số quá lớn, tôi thấy hơi sợ. Cảm giác như không thật”, ông kể. Nhưng nhanh chóng sau đó, ông nghĩ: “Tỷ lệ trúng còn thấp hơn bị sét đánh. Đây chỉ là một trải nghiệm trong đời”.

Thay vì chia sẻ với vợ - người kiểm soát tài chính rất chặt, cấm ông uống bia và chỉ cho phép mua một chiếc xe cũ rẻ tiền, ông S giấu nhẹm chuyện trúng số. Ông chỉ nói với vợ rằng mình trúng 5 triệu yen ( 32.000 USD ) và sẽ dùng để sửa nhà.

Trong bí mật, ông chi mạnh tay: mua xe sang, lưu trú tại nhiều khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cao cấp và đi du lịch khắp Nhật Bản. Chỉ trong sáu tháng, ông đã tiêu hết 18 triệu yen ( 116.000 USD ). Để tránh lộ liễu, ông mặc đồ cũ, mỗi ngày đi tàu điện ngầm tới bãi đỗ nơi giấu chiếc xe mới, đồng thời hạn chế gặp gỡ bạn bè.

Người chồng Nhật Bản giấu vợ chuyện trúng số để sống xa hoa một mình. Ảnh minh họa: SCMP.

Tuy nhiên, cuộc sống xa hoa lén lút khiến ông dần rơi vào cảm giác cô đơn và day dứt. Khi nhìn những gia đình khác đi du lịch cùng nhau, ông lại nghĩ về vợ con. Ký ức đau buồn về cha mình - người qua đời trong cô độc sau ly hôn và phá sản - cũng ám ảnh ông.

Ông S hiểu rằng mọi cảm xúc tiêu cực đều bắt nguồn từ khoản tiền trúng số. “Nếu đây là tiền tôi tự kiếm được, tôi sẽ tự hào. Nhưng tài sản đến quá dễ dàng lại gợi lên nhiều ký ức khó chịu và làm lung lay cả cuộc đời mình”, ông nói.

Cuối cùng, ông tìm đến một chuyên gia tài chính và quyết định đưa gần 500 triệu yen ( 3,2 triệu USD ) vào các gói bảo hiểm, đặt vợ và con là người thụ hưởng, với hy vọng chúng sẽ mang lại sự an toàn tài chính cho gia đình khi ông qua đời.

Câu chuyện của ông S nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Một người bình luận: “Với người bình thường, sự giàu có đột ngột không phải lúc nào cũng đem lại hạnh phúc, mà đôi khi chỉ gây mâu thuẫn giá trị sống và khủng hoảng danh tính”.