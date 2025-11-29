Chủ tịch Samsung lần đầu gặp lại Phó chủ tịch Daesang sau 16 năm ly dị

|
Tại lễ tốt nghiệp khóa 139 sĩ quan hải quân - thủy quân lục chiến diễn ra ở Học viện Hải quân Jinhae, Changwon, Hàn Quốc hôm 28/11, toàn bộ gia đình Samsung đã có mặt để chúc mừng "thái tử" Samsung Lee Ji-ho - con trai cả của Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong.
|
Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong và bà Im Se-ryeong, Phó chủ tịch Daesang Holdings, đã dự lễ trao quân hàm thiếu úy hải quân cho con trai Lee Ji-ho. Đây là lần đầu tiên họ xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện công khai kể từ khi ly hôn năm 2009. Cuộc gặp gỡ đặc biệt này thu hút sự chú ý của truyền thông, tạo ra các cuộc bàn luận trên mạng xã hội sau đó.
|
Bà Im Se-ryeong động viên con trai Lee Ji-ho trong lễ tốt nghiệp và trao quân hàm cho khóa 139 sĩ quan hải quân - thủy quân lục chiến tại Học viện Hải quân Hàn Quốc chiều 28/11.
|
Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong (giữa) chúc mừng con trai Lee Ji-ho nhận quân hàm thiếu úy trong lễ tốt nghiệp khóa 139 tại Học viện Hải quân ở Jinhae, Changwon. Bên phải là bà Hong Ra-hee, Giám đốc danh dự Bảo tàng Nghệ thuật Leeum.
|
Ông Lee Jae-yong, bà Hong Ra-hee và bà Lee Seo-hyun - Chủ tịch Samsung C&T (từ trái sang, người thứ tư) - tham dự lễ tốt nghiệp khóa 139 tại Học viện Hải quân ở Changwon. Đây cũng là lần hiếm hoi gia đình sáng lập Samsung tề tựu khá đông đủ.
|
Chủ tịch Lee Jae-yong (phải) và bà Hong Ra-hee (giữa) gắn quân hàm thiếu úy cho Lee Ji-ho.
|
Sự xuất hiện của bà Im Se-ryeong đặc biệt thu hút ống kính truyền thông.
|
Thiếu úy hải quân Lee Ji-ho sinh ra tại Mỹ và mang hai quốc tịch, nhưng đã từ bỏ quốc tịch Mỹ trước khi nhập ngũ vào tháng 9 với tư cách học viên sĩ quan hải quân.
|
Anh được phong hàm thiếu úy phiên dịch và sẽ phục vụ trong quân ngũ tổng cộng 39 tháng.
