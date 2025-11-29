Chủ tịch Samsung lần đầu gặp lại Phó chủ tịch Daesang sau 16 năm ly dị

Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong và bà Im Se-ryeong, Phó chủ tịch Daesang Holdings, đã dự lễ trao quân hàm thiếu úy hải quân cho con trai Lee Ji-ho. Đây là lần đầu tiên họ xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện công khai kể từ khi ly hôn năm 2009. Cuộc gặp gỡ đặc biệt này thu hút sự chú ý của truyền thông, tạo ra các cuộc bàn luận trên mạng xã hội sau đó.