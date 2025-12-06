Lái tàu hỏa phanh gấp cứu ôtô mắc kẹt trên đường ray

Một ôtô 4 chỗ bất ngờ mắc kẹt trên đường ray, nhờ tín hiệu cảnh báo kịp thời từ người dân, lái tàu đã nhanh chóng phanh gấp, dừng tàu đúng lúc và tránh được tai nạn nghiêm trọng.

Ôtô 4 chỗ mắc kẹt trên đường ray đúng lúc tàu hỏa đang lao tới. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 6/12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại tình huống ôtô 4 chỗ khi lưu thông qua đường ngang dân sinh giữa cánh đồng thì bất ngờ ngay giữa đường ray, trong lúc một đoàn tàu đang chuẩn bị chạy qua.

Phát hiện sự việc, một người đi đường đã liên tục vẫy tay ra hiệu cho lái tàu. Nhận được tín hiệu, lái tàu lập tức hãm phanh, cho tàu dừng khẩn cấp và tránh được va chạm.

Sau khi video được đăng tải, nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm kích trước hành động nhanh trí của người đi đường cũng như sự xử lý kịp thời của lái tàu, giúp ngăn chặn một vụ tai nạn có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Lái tàu hỏa đã phanh gấp để tránh va chạm với chiếc ôtô.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 5/12 tại lối đi tự mở Km 323+850, khu gian Vinh - Yên Xuân, thuộc xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An. Sự cố khiến đoàn tàu phải để đảm bảo an toàn.

Lối đi tự mở này đã được lắp đặt biển cảnh báo, chôn cọc thu hẹp và đảm bảo tầm nhìn, mặt lát êm thuận. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn vẫn luôn tiềm ẩn do người dân thường xuyên đi lại qua các lối mở trái phép.

Tỉnh Nghệ An đang triển khai rào chắn, tiến tới xóa bỏ các lối đi tự mở trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần quan sát kỹ, không băng qua đường ray khi tàu đang đến để tránh các sự cố tương tự.