Thót tim cảnh người phụ nữ đi xe máy va chạm tàu hỏa

Tảu hỏa tông người phụ nữ đi xe máy ở Bắc Ninh Một clip ghi lại cảnh tượng xe máy va chạm với tàu hỏa tại điểm giao cắt ở xã Lạng Giang (Bắc Ninh) vào ngày 25/9.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 25/9, tại lối đi tự mở giao cắt giữa Km 58+700 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng với đường đi từ QL1A vào thôn Phi Mô (thuộc thôn Đại Phú 2, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt.

Tàu hàng số hiệu D14E-20XX chạy hướng Hà Nội – Đồng Đăng đã va chạm với xe máy mang BKS 98M1-023.XX do bà Nguyễn Thị Th (SN 1971, trú tại thôn Phi Mô, xã Lạng Giang, Bắc Ninh) điều khiển, di chuyển từ thôn Phi Mô ra QL1A.

Hậu quả, bà Th bị gãy xương chậu, phải nhập viện cấp cứu. Hiện nạn nhân này đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 1.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do người điều khiển xe máy không quan sát, không giảm tốc độ khi đi qua nơi giao cắt với đường sắt.