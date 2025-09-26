Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thót tim cảnh người phụ nữ đi xe máy va chạm tàu hỏa

  • Thứ sáu, 26/9/2025 06:35 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Một clip ghi lại cảnh tượng xe máy va chạm với tàu hỏa tại điểm giao cắt ở xã Lạng Giang (Bắc Ninh).

Tảu hỏa tông người phụ nữ đi xe máy ở Bắc Ninh Một clip ghi lại cảnh tượng xe máy va chạm với tàu hỏa tại điểm giao cắt ở xã Lạng Giang (Bắc Ninh) vào ngày 25/9.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 25/9, tại lối đi tự mở giao cắt giữa Km 58+700 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng với đường đi từ QL1A vào thôn Phi Mô (thuộc thôn Đại Phú 2, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt.

Tàu hàng số hiệu D14E-20XX chạy hướng Hà Nội – Đồng Đăng đã va chạm với xe máy mang BKS 98M1-023.XX do bà Nguyễn Thị Th (SN 1971, trú tại thôn Phi Mô, xã Lạng Giang, Bắc Ninh) điều khiển, di chuyển từ thôn Phi Mô ra QL1A.

Tau hoa huc phu nu anh 1

Hậu quả, bà Th bị gãy xương chậu, phải nhập viện cấp cứu. Hiện nạn nhân này đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 1.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do người điều khiển xe máy không quan sát, không giảm tốc độ khi đi qua nơi giao cắt với đường sắt.

Tàu hỏa tông chết người đàn ông đứng giữa đường ray ở Lâm Đồng

Cần chắn barie đã hạ xuống, tàu kéo còi nhiều lần nhưng người đàn ông vẫn đi bộ đến giữa đường sắt rồi dừng lại dẫn đến tai nạn thương tâm.

06:42 9/7/2025

Cô gái bị tàu hỏa húc văng khi đi bộ qua đường ray

Một người phụ nữ trong lúc đi tập thể dục buổi sáng đã bị tàu hỏa hất văng khi người này đang đi vượt qua đường ray.

17:16 14/5/2025

Hàng trăm nữ chiến sĩ phấn khởi lên tàu vào Nam diễu binh dịp 30/4

Tối ngày 3/4, hàng trăm chiến sĩ thuộc các khối diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng đã di chuyển vào Nam bằng tàu hỏa, xuất phát từ ga Hà Nội.

06:46 4/4/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/clip-thot-tim-canh-nguoi-phu-nu-di-xe-may-va-cham-voi-tau-hoa-o-bac-ninh-post1781303.tpo

Nguyễn Thắng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

