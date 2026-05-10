Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Va chạm với xe đầu kéo trong đêm, 2 thanh niên tử vong tại chỗ

  • Chủ nhật, 10/5/2026 10:10 (GMT+7)
  • 10:10 10/5/2026

Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Gia Phú (tỉnh Lào Cai) đêm 9/5 giữa xe đầu kéo và xe máy làm 2 nam thanh niên tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h5 ngày 9/5, tại khu vực ngã ba Tái định cư Bến Phà, thôn Bến Phà, xã Gia Phú (tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ va chạm giữa xe đầu kéo BKS 21H-01.4xx kéo theo rơ moóc BKS 21R-006.xx và môtô BKS 24AE-036.xx.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo do Đinh Công V. (SN 1999, trú thôn Thái Bo, xã Gia Phú) điều khiển, lưu thông theo hướng phường Lào Cai đi xã Gia Phú.

Va cham, xe dau keo anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi phương tiện rẽ trái vào khu tái định cư Bến Phà, thì xảy ra va chạm với xe máy. Hai người trên xe máy là An Hoàng H. (SN 2006, tạm trú thôn Mường Bát, xã Gia Phú) và Nguyễn Mạnh Q. (SN 2006, trú thôn Thái Bo, xã Gia Phú).

Cú va chạm mạnh khiến H. và Q. tử vong tại chỗ. 2 phương tiện bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Gia Phú đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/va-cham-voi-xe-dau-keo-trong-dem-2-thanh-nien-tu-vong-tai-cho-post1842080.tpo

Văn Đức/Tiền Phong

Va chạm xe đầu kéo Va chạm xe đầu kéo

    Đọc tiếp

    Bon tran dong dat lien tiep tai Quang Ngai hinh anh

    Bốn trận động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi

    2 giờ trước 15:49 11/5/2026

    0

    Sáng 11/5, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất ghi nhận 4 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Ri, Măng Đen, Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý