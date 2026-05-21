Nhà thầu nói gì về sự cố sạt lở tại chân cột điện 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên?

Đại diện nhà thầu thi công cho rằng nhiều hạng mục phụ trợ chưa thể hoàn thiện do áp lực tiến độ, khó khăn giải phóng mặt bằng và thiếu hụt nguồn lực tài chính.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An, đại diện liên danh nhà thầu (trúng gói thầu cung cấp cột thép và thi công xây lắp đường dây từ VT287 đến VT334 thuộc Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên), cho biết thời điểm triển khai dự án, yêu cầu tiến độ rất gấp rút nên đơn vị thi công phải ưu tiên hoàn thành phần móng, dựng cột và kéo dây để đủ điều kiện đóng điện.

Theo ông Hùng, vì tập trung cho các hạng mục chính nên nhiều hạng mục phụ trợ như xây kè bảo vệ móng, vận chuyển thanh thải đất thừa chưa thể hoàn thiện đồng bộ.

Nhà thầu xúc vận chuyển đất thừa ra khỏi vị trí móng cột VT305 đưa về bãi thải, thi công rãnh đỉnh cắt nước để hạn chế nước mưa chảy từ đỉnh núi xuống.

"Giai đoạn đầu, người dân rất đồng thuận để dự án triển khai. Tuy nhiên, sau khi công trình đóng điện, nhiều hộ dân không còn hợp tác như trước, phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đường công vụ và diện tích đất mượn phục vụ thi công", ông Hùng nói.

Đại diện nhà thầu cho biết một số hộ dân yêu cầu bồi thường lại từ đầu đối với phần đất đã cho mượn trước đây, thậm chí có trường hợp rào đường, trồng cây trên tuyến đường công vụ khiến việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn.

"Có vị trí, người dân yêu cầu đền bù phần đất kéo rải tiếp địa ngoài móng lên tới 250 triệu đồng", ông Hùng thông tin.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An, để đáp ứng tiến độ dự án, nhà thầu từng phải huy động thêm các tổ đội bên ngoài với đơn giá cao gấp 2-3 lần hợp đồng ban đầu. Đồng thời, công ty phải thuê xe cẩu trọng tải lớn, mở đường công vụ đưa cẩu 250 tấn lên vị trí dựng cột, khiến chi phí đội lên rất lớn.

"Sau giai đoạn thi công cao điểm, nguồn lực tài chính của nhà thầu gần như cạn kiệt nên cần thêm thời gian thu xếp vốn để tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại", ông Hùng cho hay.

Nhà thầu gia cố taluy.

Ngoài khó khăn về tài chính, giá vật liệu xây dựng tăng mạnh cũng ảnh hưởng đến tiến độ khắc phục. Theo nhà thầu, thời điểm khởi công dự án, giá đá hộc phục vụ xây kè tại Phú Thọ khoảng 220.000 đồng/m3, nhưng hiện đã tăng lên khoảng 700.000 đồng/m3.

Việc giá vật liệu tăng cao khiến nhiều tổ đội từng ký hợp đồng thi công móng và xây kè từ chối tiếp tục thực hiện hạng mục gia cố taluy, buộc nhà thầu phải tìm kiếm và đàm phán lại với các đơn vị khác.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã phản ánh, tình trạng sạt lở đất tại vị trí móng cột điện VT305 thuộc Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên trên địa bàn xã Đoan Hùng khiến người dân địa phương lo lắng.

Khu vực dưới chân cột điện xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, mặt đất bị xé rãnh sâu do nước mưa xói lở. Người dân phản ánh, tình trạng sạt lở còn làm ảnh hưởng đến khoảng 3.000 m2 đất lúa đang sản xuất.

Ngày 17/5, Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1 cho hay do mưa lớn kéo dài nên tại vị trí cột điện VT305 xảy ra hiện tượng xói lở một vị trí của mái taluy. Ban Quản lý dự án Điện 1 cùng nhà thầu cho rằng phần đất bị xói lở này chỉ là phần đất thừa khi thi công trước đây chưa kịp thu dọn, các hạng mục của công trình như: móng, cột, dây dẫn và các phụ kiện… vẫn đảm bảo ổn định bình thường, đảm bảo vận hành an toàn.

Ban Quản lý dự án Điện 1 yêu cầu nhà thầu xúc vận chuyển đất thừa ra khỏi vị trí móng cột VT305 đưa về bãi thải, thi công rãnh đỉnh cắt nước để hạn chế nước mưa chảy từ đỉnh núi xuống mái taluy chảy vào khu vực móng cột điện giảm thiểu hiện tượng xói lở mái taluy 2. Thời gian để tiến hành xử lý các hạng mục công việc này dự kiến trong khoảng 15 ngày nếu điều kiện thời tiết đảm bảo.

Theo Ban Quản lý dự án điện 1, dù sự việc xảy ra nêu trên không làm ảnh hưởng đến an toàn vận hành công trình nhưng về mặt mỹ quan khu vực lân cận công trình cũng cần rút kinh nghiệm.

Lý giải về một số hạng mục dở dang, sắt hoen gỉ, xi măng đông cứng bỏ chỏng chơ, Ban Quản lý dự án điện 1 cho biết trên công trường vẫn còn một số công việc tiếp tục được các nhà thầu thi công như kè móng, thanh thải đất đá thừa...

Dù Chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc nhà thầu nhưng do có những khó khăn khách quan chưa hoàn thiện toàn bộ các công việc này.