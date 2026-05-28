Diện mạo mới của cầu Long Biên sau gần hai tháng sửa chữa

Sau 2 tháng thi công khẩn trương, đến nay, việc sửa chữa, cải tạo cầu Long Biên đã hoàn tất. Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, từ 0h ngày 28/5, các phương tiện được lưu thông qua cầu Long Biên theo cả hai chiều.
Cầu Long Biên mang diện mạo khang trang hơn với mặt cầu được làm phẳng, lan can đồng bộ cùng nhiều hạng mục được chỉnh trang. Việc cải tạo không chỉ giúp phương tiện lưu thông thuận tiện hơn, mà còn góp phần cải thiện mỹ quan của cây cầu hơn 100 năm tuổi giữa lòng Hà Nội.
Người dân có thể di chuyển theo cả hai chiều từ Bồ Đề sang Hoàn Kiếm và ngược lại trên phần đường bộ hành dành cho xe máy và xe thô sơ đã được tu sửa.
Hệ thống lan can được sơn sửa, gia cố và thay mới ở những vị trí xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Các hạng mục hư hỏng, hoen gỉ trước đây cũng được chỉnh trang và an toàn hơn cho người lưu thông.
Từ sáng sớm, nhiều người dân lên cầu Long Biên tập thể dục, tận hưởng không khí mát lành và ngắm bình minh bên sông Hồng. Không ít người dừng lại chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc quen thuộc của cây cầu hơn 100 năm tuổi sau khi được sửa chữa.
Ông Sinh (65 tuổi, phường Long Biên, Hà Nội) cho biết, ông duy trì thói quen đi bộ, tập thể dục trên cầu nhiều năm nay. “Sau sửa chữa, mặt cầu phẳng và sạch sẽ hơn nên đi lại cũng an toàn, thoải mái hơn trước. Buổi sáng lên đây vừa tập thể dục vừa ngắm cảnh thấy dễ chịu lắm”, ông chia sẻ.
Khoảng 7h ngày 28/5, lưu lượng phương tiện qua cầu Long Biên bắt đầu tăng nhanh theo giờ cao điểm. Dù xe cộ đông hơn so với thời điểm sáng sớm, giao thông trên cầu vẫn ổn định, không còn tình trạng ùn ứ kéo dài như trước thời điểm sửa chữa.
Trong khung giờ cao điểm sáng, lượng phương tiện đổ về cầu Chương Dương khá đông. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ không kéo dài và mật độ xe vẫn thấp hơn so với khu vực cầu Long Biên sau khi cầu này thông xe trở lại.
Việc cầu Long Biên thông xe trở lại sau hơn 2 tháng sửa chữa góp phần giảm đáng kể áp lực giao thông cho cầu Chương Dương trong khung giờ cao điểm.
