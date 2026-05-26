Cầu Long Biên thông xe trở lại sau 2 tháng sửa chữa

  • Thứ ba, 26/5/2026 16:40 (GMT+7)
Sau 2 tháng sửa chữa, từ 28/5, Hà Nội cho phép xe máy, xe thô sơ, người đi bộ được lưu thông trên cầu Long Biên cả hai chiều.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên sau khi hoàn thành công trình sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ (phần đường bộ hai bên) cầu để đảm bảo an toàn, tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng.

Hà Nội khôi phục giao thông trên cầu Long Biên từ ngày 28/5. Ảnh: VTC News.

Theo thông báo, xe máy, xe thô sơ, người đi bộ được phép đi lại trên cầu Long Biên (hướng Bồ Đề đi Hoàn Kiếm và hướng Hoàn Kiếm đi Bồ Đề) trên phần đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ đã thi công hoàn thành.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 00h00 ngày 28/5.

Chủ đầu tư và đơn vị thi công có trách nhiệm thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo phục vụ phân luồng và khôi phục hệ thống biển báo hiện trạng (trước khi điều chỉnh tổ chức giao thông thi công sửa chữa cầu).

Chủ đầu tư và đơn vị thi công phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện đi qua cầu Long Biên.

Trước đó, ngày 26/3, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên phục vụ thi công dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ trên cây cầu này.

Việc sửa chữa cầu Long Biên nhằm đảm bảo an toàn tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Để phục vụ việc sửa chữa, Hà Nội cấm xe máy, người đi bộ trên đường bộ hành, đường xe máy từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5/2026 (60 ngày).

Trong thời gian cầu Long Biên sửa chữa, các phương tiện đổ dồn về cầu Chương Dương khiến cây cầu này thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Theo Minh Tuệ/VTC News

    Cầu Long Biên

    Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng nối hai quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội, do Pháp xây dựng, đặt tên là cầu Doumer, theo tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Trong chiến tranh chống Mỹ, cầu bị đánh bom nhiều lần. Các nhịp bị đánh đổ đã được thay bằng các loại dầm bán vĩnh cửu có khẩu độ ngắn đặt trên các trụ mới (dùng móng cọc). Sau khi có cầu Chương Dương, cầu Long Biên chỉ dành cho đường sắt, đường xe thô sơ và đường bộ.

    Bạn có biết: Luồng giao thông của cầu theo hướng đi xuôi ở phía trái cầu chứ không phải ở bên phải như các cầu thông thường khác.

    • Khởi công: 12/09/1898
    • Khánh thành: 28/02/1902
    • Chiều dài: 1.681 m

