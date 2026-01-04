Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe tải chở bò lật xuống kênh, tài xế tử vong

  • Chủ nhật, 4/1/2026 13:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiếc xe tải chở bò đang lưu thông qua địa bàn xã Ba Tri (tỉnh Vĩnh Long) bất ngờ lao xuống kênh và lật ngửa làm tài xế tử vong, 3 con bò phía sau cũng bị chết vì ngạt nước.

Sáng 4/1, lãnh đạo UBND xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra ngày 3/1. Tài xế N.T.L (SN 1973, ngụ xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) đang điều khiển ôtô tải chở theo 5 con bò phía sau.

Xe tai cho bo, lat xuong kenh anh 1

Hiện trường vụ việc.

Khi đến địa bàn xã Ba Tri (đoạn qua xã Vĩnh Hòa cũ), xe tải bất ngờ lao xuống kênh rồi lật ngửa. Vụ tai nạn khiến tài xế tử vong, 3 con bò cũng bị ngạt nước chết, 2 con còn lại được người dân cứu thoát.

Theo lãnh đạo UBND xã Ba Tri, lực lượng chức năng đã đến hiện trường làm rõ vụ việc, nhưng phía gia đình tài xế xin tự xử lý và đem nạn nhân về quê lo hậu sự.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/xe-tai-cho-bo-lat-xuong-kenh-tai-xe-tu-vong-post1810093.tpo

Cảnh Kỳ/Tiền Phong

Xe tải chở bò lật xuống kênh Vĩnh Long Xe tải chở bò lật xuống kênh

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý