Xe tải chở bò lật xuống kênh, tài xế tử vong

Chiếc xe tải chở bò đang lưu thông qua địa bàn xã Ba Tri (tỉnh Vĩnh Long) bất ngờ lao xuống kênh và lật ngửa làm tài xế tử vong, 3 con bò phía sau cũng bị chết vì ngạt nước.

Sáng 4/1, lãnh đạo UBND xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra ngày 3/1. Tài xế N.T.L (SN 1973, ngụ xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) đang điều khiển ôtô tải chở theo 5 con bò phía sau.

Hiện trường vụ việc.

Khi đến địa bàn xã Ba Tri (đoạn qua xã Vĩnh Hòa cũ), xe tải bất ngờ lao xuống kênh rồi lật ngửa. Vụ tai nạn khiến tài xế tử vong, 3 con bò cũng bị ngạt nước chết, 2 con còn lại được người dân cứu thoát.

Theo lãnh đạo UBND xã Ba Tri, lực lượng chức năng đã đến hiện trường làm rõ vụ việc, nhưng phía gia đình tài xế xin tự xử lý và đem nạn nhân về quê lo hậu sự.