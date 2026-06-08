Ca nô du lịch chở 19 người chìm trên biển Cửa Đại

Lực lượng chức năng vừa cứu hộ thành công 19 người trên một ca nô bị chìm khi đang hành trình trên vùng biển Cửa Đại, TP Đà Nẵng.

Một góc vùng biển Cửa Đại. Ảnh: Đại Đoàn Kết.

Thông tin trên được Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng cho biết chiều 8/6.

Theo đó, lúc 15h20 cùng ngày, trực ban tác chiến Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng nhận báo cáo từ Đồn Biên phòng Cửa Đại về việc ca nô QNa1108 mang tên Sông Biển Xanh gặp sự cố trên tuyến vận tải thủy Cù Lao Chàm - Cửa Đại.

Khi di chuyển đến vị trí có tọa độ 15°52,3804’N -108°26,2378’E, (cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về phía Đông), ca nô này bất ngờ bị bị nước tràn vào khoang và chìm giữa biển.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng khẩn trương điều động 2 ca nô cùng 14 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng chức năng địa phương tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu nạn.

Nhờ ứng cứu kịp thời, toàn bộ 19 người trên ca nô đã được cứu vớt và đưa vào bờ an toàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.