Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cứu 11 người trong vụ chìm tàu trên biển Hải Phòng

  • Thứ tư, 27/5/2026 20:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Các lực lượng chức năng phối hợp ngư dân cứu 11 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Các nạn nhân đã được cứu nạn an toàn trên vùng biển Bạch Long Vĩ. Ảnh: VTC News.

Tối 27/5, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, đơn vị vừa phối hợp Hải đoàn Biên phòng 38 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và các lực lượng chức năng có liên quan cứu nạn thành công 11 thuyền viên bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Trước đó, khoảng 6h15 ngày 27/5, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ nhận tin báo từ anh Phạm Văn Minh (SN 1986, thường trú tại đặc Khu Bạch Long Vĩ) về việc Tàu HP 90666 TS, do anh Lê Ngọc Năm làm thuyền trưởng, trên phương tiện có 11 người, hành trình từ Bến Mắt Rồng (phường Nam Triệu, TP Hải Phòng) đi Bạch Long Vĩ, khi đi qua khu vực đảo Long Châu (Hải Phòng) khoảng 18 hải lý thì gặp nạn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã điều động 3 tàu/33 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Hải đội 2, do đại tá Trần Tân - Phó chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy và thông báo cho các lực lượng chức năng; đồng thời huy động 2 phương tiện và thông báo cho 7 phương tiện của ngư dân khác để phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Đến 18h30 cùng ngày, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cùng các lực lượng chức năng và các phương tiện của ngư dân đang khai thác thủy sản gần đó đã tìm kiếm và cứu nạn thành công 11 thuyền viên. Hiện sức khỏe các thuyền viên ổn định.

cuu thuyen vien anh 1

11 thuyền viên đều được cứu nạn an toàn. Ảnh: VTC News.

Theo thông tin từ các thuyền viên bị nạn, Tàu HP 90666 TS đang trong hành trình từ đất liền, ra đảo Bạch Long Vĩ thì gặp sóng to, gió lớn, nước tràn vào khoang.

Các thuyền viên trên tàu đã cố gắng bơm nước nhưng không hiệu quả, phương tiện bị chìm đắm hoàn toàn. Các thuyền viên mặc áo phao, sử dụng các thiết bị cứu sinh khác lênh đênh trên biển suốt nhiều giờ.

Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Đồn Biên phòng Cát Bà thành lập 2 Tổ công tác để sẵn sàng tiếp nhận, tổ chức chăm sóc y tế và hỗ trợ nhân đạo đối với các thuyền viên bị nạn.

Chìm tàu chở 35.000 tấn cát ngoài khơi Sóc Trăng, khẩn cấp tìm 4 người

Tàu hàng TRƯỜNG HƯNG 268 chở hơn 35.000 tấn cát đã bị mắc cạn rồi chìm trên vùng biển cách bãi bồi An Thạnh Nam, tỉnh Sóc Trăng khoảng 7 hải lý. Thời điểm xảy ra sự cố, biển động mạnh khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn; hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích.

19:48 14/3/2026

Tàu HQ 950 tham gia cứu nạn 36 ngư dân trên tàu cá bị hỏng máy

Hiện tàu HQ 950 đã liên lạc được với tàu cá QNg 90459 TS qua kênh MF/HF tần số 7903 kHz để nắm tình hình và hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho thuyền viên.

20:42 10/3/2026

Tình cảnh 160 thuyền viên cùng 8 tàu hàng Việt Nam trên vịnh Ba Tư

8 tàu biển cùng 160 thuyền viên Việt Nam đang neo đậu tại các vùng biển thuộc Trung Đông trong bối cảnh giao tranh leo thang ác liệt.

21:52 4/3/2026

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/cuu-thanh-cong-11-nguoi-trong-vu-chim-tau-tren-bien-hai-phong-ar1020324.html

Theo Minh Khang VTC/News

cứu thuyền viên Hải Phòng 11 thuyền viên thuyền viên tàu chìm hải phòng

    Đọc tiếp

    Nguoi di qua tram nam voi van hoa, lich su Viet hinh anh

    Người đi qua trăm năm với văn hóa, lịch sử Việt

    22 phút trước 21:48 27/5/2026

    0

    Với hơn 80 năm viết sách, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cho ra đời nhiều công trình đồ sộ với 60 đầu sách về lịch sử, địa chí Việt Nam, kết quả một đời đi qua thế kỷ bằng trái tim

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý