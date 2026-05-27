Cứu 11 người trong vụ chìm tàu trên biển Hải Phòng

Các lực lượng chức năng phối hợp ngư dân cứu 11 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Các nạn nhân đã được cứu nạn an toàn trên vùng biển Bạch Long Vĩ. Ảnh: VTC News.

Tối 27/5, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, đơn vị vừa phối hợp Hải đoàn Biên phòng 38 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và các lực lượng chức năng có liên quan cứu nạn thành công 11 thuyền viên bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Trước đó, khoảng 6h15 ngày 27/5, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ nhận tin báo từ anh Phạm Văn Minh (SN 1986, thường trú tại đặc Khu Bạch Long Vĩ) về việc Tàu HP 90666 TS, do anh Lê Ngọc Năm làm thuyền trưởng, trên phương tiện có 11 người, hành trình từ Bến Mắt Rồng (phường Nam Triệu, TP Hải Phòng) đi Bạch Long Vĩ, khi đi qua khu vực đảo Long Châu (Hải Phòng) khoảng 18 hải lý thì gặp nạn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã điều động 3 tàu/33 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Hải đội 2, do đại tá Trần Tân - Phó chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy và thông báo cho các lực lượng chức năng; đồng thời huy động 2 phương tiện và thông báo cho 7 phương tiện của ngư dân khác để phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Đến 18h30 cùng ngày, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cùng các lực lượng chức năng và các phương tiện của ngư dân đang khai thác thủy sản gần đó đã tìm kiếm và cứu nạn thành công 11 thuyền viên. Hiện sức khỏe các thuyền viên ổn định.

11 thuyền viên đều được cứu nạn an toàn. Ảnh: VTC News.

Theo thông tin từ các thuyền viên bị nạn, Tàu HP 90666 TS đang trong hành trình từ đất liền, ra đảo Bạch Long Vĩ thì gặp sóng to, gió lớn, nước tràn vào khoang.

Các thuyền viên trên tàu đã cố gắng bơm nước nhưng không hiệu quả, phương tiện bị chìm đắm hoàn toàn. Các thuyền viên mặc áo phao, sử dụng các thiết bị cứu sinh khác lênh đênh trên biển suốt nhiều giờ.

Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Đồn Biên phòng Cát Bà thành lập 2 Tổ công tác để sẵn sàng tiếp nhận, tổ chức chăm sóc y tế và hỗ trợ nhân đạo đối với các thuyền viên bị nạn.