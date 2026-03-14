Chìm tàu chở 35.000 tấn cát ngoài khơi Sóc Trăng, khẩn cấp tìm 4 người

  • Thứ bảy, 14/3/2026 19:48 (GMT+7)
Tàu hàng TRƯỜNG HƯNG 268 chở hơn 35.000 tấn cát đã bị mắc cạn rồi chìm trên vùng biển cách bãi bồi An Thạnh Nam, tỉnh Sóc Trăng khoảng 7 hải lý. Thời điểm xảy ra sự cố, biển động mạnh khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn; hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích.

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, vào khoảng 13h58 phút ngày 13/3, cơ quan này nhận được thông tin tàu TRƯỜNG HƯNG 268 (địa chỉ tại xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình), chở khoảng 35.560 tấn cát, hành trình từ An Giang đi Cần Thơ, bị mắc cạn và sau đó bị chìm tại vị trí cách bãi bồi biển An Thạnh Nam (Sóc Trăng) khoảng 7 hải lý về hướng Đông Nam.

Tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 rời cầu đi cứu nạn.

Theo thông tin nhận được ban đầu, trên tàu có 6 thuyền viên. Thời điểm xảy ra sự cố, 2 thuyền viên đã được tàu Grand Family 18 cứu vớt an toàn, còn các thuyền viên còn lại mặc áo phao trôi dạt trên biển. Điều kiện thời tiết khu vực lúc đó gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m, biển động, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải khẩn cấp, kêu gọi các tàu đang hoạt động trong khu vực tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Đồng thời, Trung tâm phối hợp với các cơ quan chức năng và lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp ứng cứu khẩn cấp.

Các thuyền viên bị nạn đang được đưa lên tàu SAR 413.

Nhận định tình huống nguy cấp, Trung tâm đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 413 (thường trực tại Vũng Tàu) khẩn trương rời bến đi hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Thuyền viên bị nạn được chăm sóc y tế trên tàu SAR 413.

Lực lượng chức năng đưa 4 thuyền viên vào bờ an toàn.

    Tin moi vu chim tau ho Thac Ba hinh anh

    Tin mới vụ chìm tàu hồ Thác Bà

    11:37 23/2/2026 11:37 23/2/2026

    0

    Vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai khiến 6 người tử vong đang làm lộ rõ nhiều vi phạm an toàn.

    Chim tau ho Thac Ba - tau Tet hoa dai tang hinh anh

    Chìm tàu hồ Thác Bà - tàu Tết hóa đại tang

    10:13 24/2/2026 10:13 24/2/2026

    0

    Chuyến đi chúc Tết, vui chơi trên hồ Thác Bà là dịp sum vầy đầu năm, nhưng không ngờ, đó là thảm kịch khi 6 người thân trong cùng dòng họ tử vong.

    Tau ca chim ngay khi vua roi ben, mot ngu dan tu vong hinh anh

    Tàu cá chìm ngay khi vừa rời bến, một ngư dân tử vong

    14:22 4/3/2026 14:22 4/3/2026

    0

    Vừa làm thủ tục rời bến, một tàu cá tại cửa biển Nhật Lệ bất ngờ mắc cạn, gặp sóng lớn, bị đánh chìm. Cả 7 thuyền viên kịp mặc áo phao bơi vào bờ, song một người không qua khỏi.

