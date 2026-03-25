Giám đốc Công an TP.HCM nhận kỷ niệm chương

Tối 24/3, Công an TP.HCM tổ chức Hành trình “Tiếp lửa truyền thống” và tuyên dương “Gương mặt trẻ Công an thành phố tiêu biểu” năm 2026, trao giải “Công trình sáng tạo tiêu biểu” năm 2026.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng Trung tướng Mai Hoàng. Ảnh: Ngô Tùng.

Đây là sự kiện trọng điểm trong Tháng Thanh niên, thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026) và 70 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an.

Đến dự chương trình có: Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Đại biểu Quốc hội khoá XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc Công an TP.HCM; ông Nguyễn Hải Nam - Phó chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại buổi lễ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Trung tướng Mai Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM.

Phần thưởng cao quý nhất của tổ chức Đoàn là sự ghi nhận những đóng góp to lớn và sự đồng hành của Trung tướng Mai Hoàng đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ và tiếp lửa cho tuổi trẻ Công an TP.HCM vững bước trên mọi mặt công tác.

Dịp này, Trung ương Đoàn cũng trao tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Mai Thi - đoàn viên, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 19, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM. Anh Nguyễn Mai Thi đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm.

Trước đó vào ngày 25/11/2025, khi đang trong chuyến hỗ trợ khắc phục bão lũ ở tỉnh Đắk Lắk, chiến sĩ Nguyễn Mai Thi đã dũng cảm lao mình cứu một nữ sinh địa phương ngay trước mũi xe container đang lao tới. Hành động quyết đoán, dũng cảm của người chiến sĩ trẻ là minh chứng sống động cho lý tưởng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của người chiến sĩ Công an nhân dân.