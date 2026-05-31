Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

  • Chủ nhật, 31/5/2026 19:29 (GMT+7)
Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định 969 ngày 30/5 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, Quyết định kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đối với các ông: Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang; Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn và Đỗ Hùng Đức. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Trước đó, sáng 27/5, tại Kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu, biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông: Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ và Đỗ Hùng Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Minh Xuân.

Theo Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

