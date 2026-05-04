Mưa đá 30 phút, thiệt hại hơn 12 tỷ

Trận dông lốc kèm mưa đá kéo dài chỉ 30 phút nhưng đã khiến gần 200 nhà dân ở xã Thành Bình Thọ (Nghệ An) bị tốc mái, hư hỏng; hàng trăm ha lúa, ngô bị hư hỏng.

Trưa 4/5, bà Ngô Thị Huyền, Chủ tịch UBND xã Thành Bình Thọ (tỉnh Nghệ An), cho biết các lực lượng chức năng xã này đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau trận dông lốc, mưa đá xảy ra vào chiều tối 3/5.

Dông lốc kèm mưa đá khiến nhiều nhà dân, công trình ở xã Thành Bình Thọ bị thiệt hại nặng nề.

Theo Chủ tịch xã Thành Bình Thọ, khoảng 17h chiều 3/5, dông lốc kèm mưa đá và sấm sét ập đến bao trùm toàn bộ xã. Trận mưa kéo dài khoảng 30 phút nhưng khiến xã thiệt hại nặng nề. Nhiều viên đá có kích thước lớn to bằng nắm tay rơi xuống khiến nhiều nhà dân bị vỡ mái ngói. Dông lốc còn khiến nhiều mái tôn nhà dân, các công trình công cộng bị cuốn bay, hư hỏng nặng.

Khi trời ngừng mưa, trên mái nhà dân xuất hiện nham nhở vết thủng do mưa đá để lại. Chính quyền địa phương sau đó đã huy động lực lượng xuống hiện trường thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Qua thống kê bước đầu cho thấy, trận mưa đá, dông lốc đã khiến 193 nhà dân bị tốc mái, thủng mái ngói, mái tôn, thiệt hại ước tính gần 5,8 tỷ đồng . Một nhà văn hóa thôn bị mưa đá gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Trận mưa cũng khiến cầu Mít bắc qua sông Con bị lệch mố cầu so với thân, gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng . Về nông nghiệp, mưa đá còn khiến 112,5 ha lúa bị thiệt hại trên 70%, ước tính thiệt hại khoảng 3,1 tỷ đồng . Trận mưa cũng khiến 20 ha ngô bị thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Tổng thiệt hại của xã Thành Bình Thọ sau trận mưa gần 12 tỷ đồng .

Lãnh đạo xã Thành Bình Thọ cho biết các lực lượng chức năng xã này đang nỗ lực hỗ trợ người dân sửa lại mái nhà để sớm ổn định cuộc sống.

Được biết, cùng thời điểm này, nhiều xã trên địa bàn cũng xảy ra mưa đá và dông lốc gây thiệt hại lớn cho tài sản, hoa màu của người dân. Đặc biệt, trong dông lốc, sét đánh trúng bồn chứa mật mía của Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam. Vụ việc khiến 2.000 tấn mật mía bị tràn ra ngoài, gây thiệt hại khoảng 7- 8 tỷ đồng .