Vì sao người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe buýt ở Hà Nội?

  • Thứ hai, 4/5/2026 16:49 (GMT+7)
Phòng CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý với tài xế xe buýt và thông tin nguyên nhân vụ va chạm khiến người phụ nữ đi xe máy bị cuốn vào gầm.

Ngày 4/5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy khiến người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe.

Người dân nâng xe buýt cứu người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe.

Qua kiểm tra, lái xe buýt không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe buýt không giảm tốc độ khi đến nút giao, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm.

Khoảng 6h45 cùng ngày, ô tô buýt tuyến số 48, BKS 29E-208.xx do anh N.A.T (SN 1985, trú tại Hà Nội) cầm lái, di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng từ cầu chui đi cầu Chương Dương.

Khi đến khu vực ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn, xe buýt va chạm với xe máy BKS 29AD-293.xx do chị Đ.T.H.G (SN 1991, trú tại Hà Nội) điều khiển, đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 phối hợp với Công an phường Bồ Đề khẩn trương cử cán bộ tới hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, chị G. bị mắc kẹt dưới gầm xe buýt. Lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân nâng phương tiện, kịp thời đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Nữ nạn nhân sau đó tiếp tục được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị. Qua thăm khám ban đầu, người bệnh được xác định gãy xương đòn trái, chấn thương khung chậu, gãy ngành ngồi mu, chậu mu hai bên.

Sau khi hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ chỉ định theo dõi chấn thương bàng quang, niệu đạo, chấn thương sọ não, hàm mặt.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Tuệ/VTC News

    Chỉ vì bị nhắc dời xe để vào giao thực phẩm, một phụ huynh tại Bắc Ninh hung hăng chửi bới, tát nam shipper tại sân trường trước sự chứng kiến của nhiều trẻ nhỏ.

