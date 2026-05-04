Người dân xúm vào nâng xe buýt, cứu người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe

  • Thứ hai, 4/5/2026 10:27 (GMT+7)
Một vụ va chạm vào sáng 4/5 tại Hà Nội khiến nữ tài xế xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt. Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa lực lượng chức năng và người dân, nạn nhân đã được giải cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h50 sáng nay (4/5), tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), một xe buýt mang biển kiểm soát 29E-208.xx khi đang lưu thông đã xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển.

Lực lượng chức năng cùng hơn 10 người đi đường hỗ trợ nâng nghiêng chiếc xe buýt, cứu người bị mắc kẹt. Ảnh: FB.

Cú va chạm khiến cả phương tiện và nữ tài xế xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt. Nạn nhân bị mắc kẹt dưới gầm xe, bị thương ở vùng vai và xây xước nhẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với công an phường sở tại tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời triển khai các biện pháp cứu nạn.

Một cán bộ CSGT tại hiện trường cho biết: “Do nạn nhân bị kẹt dưới gầm xe buýt, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân xung quanh để nâng nghiêng phương tiện, nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài an toàn”.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, có khoảng hơn 10 người đi đường đã cùng lực lượng chức năng hợp sức nâng xe buýt, tạo khoảng trống để giải cứu người bị nạn. Nhờ đó, nạn nhân được đưa ra ngoài trong tình trạng tỉnh táo.

Đến khoảng 7h20 cùng ngày, hiện trường vụ việc được giải phóng. Nữ tài xế xe máy sau đó được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra và điều trị.

Đại diện lực lượng chức năng cho biết: Các bên liên quan đã được hỗ trợ kịp thời, không xảy ra hậu quả nghiêm trọng về người. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phi Long/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

