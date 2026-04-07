Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người phụ nữ vượt rào chắn tàu, hành hung hai nhân viên đường sắt

  • Thứ ba, 7/4/2026 06:45 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Hai nữ nhân viên gác chắn đã liên tục cảnh báo khi phát hiện người phụ nữ cố tình vượt rào chắn, tuy nhiên người này bất chấp và còn lao vào hành hung người làm nhiệm vụ.

Vượt rào chắn, hành hung hai nhân viên đường sắt Tối ngày 6/4, mạng xã hội lan truyền clip một người phụ nữ trung niên cố tình vượt rào chắn khi tàu đang tới, sau đó hành hung nhân viên gác chắn.

Tối ngày 6/4, mạng xã hội lan truyền clip một người phụ nữ trung niên cố tình vượt rào chắn khi tàu đang tới, sau đó hành hung nhân viên gác chắn.

Hình ảnh từ clip cho thấy khoảng 20h08, khi đèn đỏ đã bật, gác chắn đã hạ nhưng người phụ nữ trung niên điều khiển xe máy vẫn cố luồn lách qua khỏi gác chắn, áp sát đường ray khi tàu đang đi tới.

Người phụ nữ bất chấp vượt rào, đánh nhân viên gác chắn.

Sau khi bị hai nữ nhân viên ở đây nhắc nhở, người phụ nữ này đứng tranh cãi rồi lấy mũ bảo hiểm liên tục đập vào người họ. Ngay lúc đó, một người phụ nữ khác cũng lao vào hành hung hai nữ nhân viên đường sắt.

Vụ việc khiến xảy ra ngay điểm giao giữa đường bộ và đường sắt khiến nhiều xe cộ qua đây phải dừng lại. Cho đến khi người dân ra can ngăn, hai người phụ nữ này mới thôi hành hung.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, sự việc xảy ra vào tối 6/4, tại km788+515 (phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). Hai nhân viên gác chắn làm nhiệm vụ tối 6/4 là chị T.T.D.Th. và N.T.M.T. Hai chị đã liên tục cảnh báo khi phát hiện người phụ nữ cố tình vượt rào chắn, tuy nhiên người này bất chấp và còn lao vào hành hung.

Hiện công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã báo cáo sự việc trên cho cơ quan chức năng, đồng thời đưa hai nhân viên lên bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, TAND quận Thanh Khê (cũ) đã tuyên phạt Dương Quang Tuấn mức án 4 năm tù, Lương Huỳnh Minh Trí 2 năm tù và Huỳnh Quang Huy 2 năm 3 tháng tù vì đã hành hung nhân viên gác tàu.

https://tienphong.vn/nguoi-phu-nu-vuot-rao-chan-tau-hanh-hung-hai-nhan-vien-duong-sat-post1833618.tpo

Thanh Hiền/Tiền Phong

Nhân viên đường sắt Tàu hỏa Nhân viên đường sắt Hành hung Đà Nẵng

    Đọc tiếp

    Nang nong cuc gay gat, co noi tren 40 do hinh anh

    49 phút trước 06:48 7/4/2026

    0

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý