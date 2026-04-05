Tàu hỏa hất văng ôtô khỏi đường sắt

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: VOV.

Ngày 5/4, trên tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua địa bàn xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ôtô và tàu hàng, làm 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng giữa trưa cùng ngày, tại km 1592 (khu vực giữa ga Sông Phan và Sông Dinh), chiếc ôtô do ông P.H (sinh năm 1960, trú tại xã Sơn Mỹ) điều khiển, chở theo 3 người thân, lưu thông từ đường ĐT720 vào khu vực rừng.

Khi đến vị trí giao cắt với đường sắt là lối đi dân sinh tự mở, phương tiện này băng qua đường ray và xảy ra va chạm với tàu hàng số hiệu HH10 đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam.

Cú va chạm trúng phần hông sau của ôtô, khiến phương tiện bị văng ra khỏi đường sắt. Hậu quả, 3 người trên xe bị thương và được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, ôtô hư hỏng nặng phần phía sau.

Sau khi xảy ra sự việc, tàu hàng dừng lại để phối hợp xử lý, trước khi tiếp tục hành trình khoảng 30 phút sau đó.

Nhận được tin báo, Trạm Cảnh sát Giao thông Hàm Tân (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) có mặt, phối hợp với ngành Đường sắt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Khu vực xảy ra tai nạn là đường ngang tự mở, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn do chưa được trang bị đầy đủ hệ thống cảnh báo.

Các cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định khi qua đường sắt nơi này nhằm hạn chế tai nạn tương tự.