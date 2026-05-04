Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Đàn bò đi vào cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

  • Thứ hai, 4/5/2026 15:41 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Sáng 4/5, một ôtô di chuyển trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn Km728 hướng Bắc - Nam qua địa bàn xã Cồn Tiên, bất ngờ gặp một đàn bò đi trên đường.

Dan bo anh 1

Đàn bò đi vào đường cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. Ảnh: TTXVN.

Sáng 4/5, Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 thuộc Khu Quản lý đường bộ 2 cho biết đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung khắc phục sự cố một đàn bò đi vào tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ ngày 4/5. Thời điểm này, trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, một đơn vị thi công thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang thi công hạng mục đường hạ tải.

Trong quá trình thi công, đơn vị đã mở hàng rào để vận chuyển vật liệu và máy móc vào công trường. Từ lối mở này, một đàn bò đã đi vào khu vực cao tốc.

Ngay sau khi phát hiện, đơn vị bảo trì cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông đã kịp thời có mặt, tổ chức xua đuổi đàn bò ra khỏi phạm vi đường cao tốc, bảo đảm an toàn giao thông.

Đồng thời, Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 đã chỉ đạo, nhắc nhở các đơn vị liên quan, đặc biệt là đơn vị thi công, tăng cường kiểm soát, không để xảy ra tình trạng tương tự, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Trước đó, sáng 4/5, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một ôtô di chuyển trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn Km728 hướng Bắc-Nam qua địa bàn xã Cồn Tiên, bất ngờ gặp một đàn bò đi trên đường.

Để bảo đảm an toàn, phương tiện đã giảm tốc độ, dừng lại chờ đàn bò đi qua rồi tiếp tục hành trình.

Dừng xe trên cao tốc đi vệ sinh, bị ôtô khách đâm tử vong tại chỗ

Dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc để đi vệ sinh, một tài xế đã bị xe khách từ phía sau đang lưu thông cùng chiều tông trúng làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

21:28 30/4/2026

Xe cộ ken đặc ở nút giao An Phú trước ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nút giao An Phú xảy ra tình trạng ùn ứ, xe cộ nối đuôi nhau vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

20:21 29/4/2026

Xử phạt 2 thiếu nữ phóng xe máy ngược chiều ở làn 100km/h trên cao tốc

Cục CSGT xác minh danh tính và lập biên bản xử phạt 2 cô gái đi xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái và chủ phương tiện này.

07:38 27/4/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://www.vietnamplus.vn/xu-ly-su-co-dan-bo-di-vao-tuyen-cao-toc-van-ninh-cam-lo-post1108443.vnp

Thanh Thủy/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đàn bò Đàn bò Cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ Giao thông Tai nạn

Đọc tiếp

Phu huynh tat shipper tren san truong mam non hinh anh

Phụ huynh tát shipper trên sân trường mầm non

23 phút trước 19:02 4/5/2026

0

Chỉ vì bị nhắc dời xe để vào giao thực phẩm, một phụ huynh tại Bắc Ninh hung hăng chửi bới, tát nam shipper tại sân trường trước sự chứng kiến của nhiều trẻ nhỏ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý