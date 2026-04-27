Xử phạt 2 thiếu nữ phóng xe máy ngược chiều ở làn 100km/h trên cao tốc

Cục CSGT xác minh danh tính và lập biên bản xử phạt 2 cô gái đi xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái và chủ phương tiện này.

Sáng 27/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2, Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, đơn vị lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai thiếu nữ đi xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, gây xôn xao dư luận.

Sáng 26/4, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh hai thiếu nữ đi xe máy BKS 14K1-161.34 chạy tốc độ cao trên cao tốc. Đáng chú ý, cả hai còn ngang nhiên đi ngược chiều ở làn sát dải phân cách giữa, nơi cho phép tốc độ tối đa 100 km/h.

Hai thiếu nữ đi ngược chiều trên cao tốc.

Sự việc khiến một số ôtô đi đúng chiều phải giảm tốc độ, đánh lái né tránh xảy ra va chạm.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào lúc 8h05 cùng ngày, tại Km17 cao tốc Hải Phòng - Móng Cái. Người cầm lái được xác định là N.T.P.T. (SN 2008, trú tại phường Vĩnh Yên, Phú Thọ).

Làm việc với cơ quan công an, T. bị lập biên bản vi phạm với các lỗi: điều khiển xe môtô đi vào đường cao tốc; người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xi lanh trên 50cm³; không đội mũ bảo hiểm cho người đi môtô và chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Lực lượng CSGT cũng lập biên bản đối với chị B.T.H. (SN 1987, trú xã Hải Ninh, Quảng Ninh) là chủ xe máy vì hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Người ngồi sau xe là H.K.A. (SN 2009, trú xã Yên Lãng, Phú Thọ) cũng bị xử phạt về hành vi không đội mũ bảo hiểm.

Theo thông tin từ Cục CSGT, tổng số tiền xử phạt hành chính đối với 3 cá nhân trên là 16.500.000 đồng.

Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý phương tiện, không giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện, đặc biệt là hành vi xâm nhập trái phép vào đường cao tốc, gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.