Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Xử phạt 2 thiếu nữ phóng xe máy ngược chiều ở làn 100km/h trên cao tốc

  • Thứ hai, 27/4/2026 07:38 (GMT+7)
Cục CSGT xác minh danh tính và lập biên bản xử phạt 2 cô gái đi xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái và chủ phương tiện này.

Sáng 27/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2, Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, đơn vị lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai thiếu nữ đi xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, gây xôn xao dư luận.

Sáng 26/4, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh hai thiếu nữ đi xe máy BKS 14K1-161.34 chạy tốc độ cao trên cao tốc. Đáng chú ý, cả hai còn ngang nhiên đi ngược chiều ở làn sát dải phân cách giữa, nơi cho phép tốc độ tối đa 100 km/h.

Hai thiếu nữ đi ngược chiều trên cao tốc.

Sự việc khiến một số ôtô đi đúng chiều phải giảm tốc độ, đánh lái né tránh xảy ra va chạm.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào lúc 8h05 cùng ngày, tại Km17 cao tốc Hải Phòng - Móng Cái. Người cầm lái được xác định là N.T.P.T. (SN 2008, trú tại phường Vĩnh Yên, Phú Thọ).

Làm việc với cơ quan công an, T. bị lập biên bản vi phạm với các lỗi: điều khiển xe môtô đi vào đường cao tốc; người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xi lanh trên 50cm³; không đội mũ bảo hiểm cho người đi môtô và chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Lực lượng CSGT cũng lập biên bản đối với chị B.T.H. (SN 1987, trú xã Hải Ninh, Quảng Ninh) là chủ xe máy vì hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Người ngồi sau xe là H.K.A. (SN 2009, trú xã Yên Lãng, Phú Thọ) cũng bị xử phạt về hành vi không đội mũ bảo hiểm.

Theo thông tin từ Cục CSGT, tổng số tiền xử phạt hành chính đối với 3 cá nhân trên là 16.500.000 đồng.

Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý phương tiện, không giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện, đặc biệt là hành vi xâm nhập trái phép vào đường cao tốc, gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Minh Tuệ/VTCNews

Xử phạt Hải Phòng Phóng xe không đội mũ mũ bảo hiểm đi ngược chiều

    Đọc tiếp

    Thoi tiet ngay 27/4: Bac Bo mua rao, Ha Noi co noi mua to hinh anh

    Thời tiết ngày 27/4: Bắc Bộ mưa rào, Hà Nội có nơi mưa to

    2 giờ trước 07:14 27/4/2026

    0

    Ngày 27/4, khu vực Bắc Bộ và Hà Nội nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong khi Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày nắng, riêng Nam Bộ duy trì nắng nóng diện rộng. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có thể kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Truy quet 'diem nong' dao dai vang trai phep tai Hue hinh anh

    Truy quét 'điểm nóng' đào đãi vàng trái phép tại Huế

    2 giờ trước 07:14 27/4/2026

    0

    Mặc dù lực lượng liên ngành tổ chức truy quét, phá hủy nhiều máy móc, lán trại, hầm đào thủ công tại các điểm nóng đào đãi vàng trái phép tại xã miền núi A Lưới 1 (TP. Huế), tuy nhiên hoạt động của “vàng tặc” tại địa bàn này vẫn tiềm ẩn sự phức tạp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý