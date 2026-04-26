Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hai cô gái đầu trần phi xe máy ‘bạt mạng’ trên cao tốc

  Chủ nhật, 26/4/2026 14:25 (GMT+7)
Đầu không đội mũ bảo hiểm, xe không gương chiếu hậu, hai cô gái ngang nhiên phóng xe máy lao nhanh trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Ngày 26/4, một đoạn clip do người dân ghi lại hình ảnh phương tiện xe máy do người phụ nữ điều khiển, phía sau chở thêm 1 phụ nữ khác phóng bạt mạng trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng (đoạn đi qua địa phận phường Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh).

Theo hình ảnh từ clip, hai cô gái đi xe máy tốc độ cao trên cao tốc mặc quần ngắn, áo khoác. Người ngồi sau tay ôm một vật giống búp bê và không đội mũ bảo hiểm. Xe máy hiệu Vision màu hồng, mang biển kiểm soát 14K1-161.34.

phi xe may anh 1

Người ngồi sau ôm theo 1 vật giống búp bê.

Nguy hiểm hơn, hai người này liên tục điều khiển xe máy lạng lách ra làn tốc độ cao, nơi có nhiều ô tô đang di chuyển khiến các tài xế giật mình.

Trao đổi về sự việc trên, đại diện Cục CSGT cho biết, đơn vị đã tiếp nhận phản ánh và cử cán bộ, chiến sĩ thực hiện biện pháp ngăn chặn để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Đồng thời, Cục CSGT thông qua tra cứu trên dữ liệu đăng ký xe thì xác định phương tiện trên là của chủ xe có tên B.T.H. (trú tại Móng Cái, Quảng Ninh). Lực lượng chức năng sẽ sớm liên hệ với chủ xe và có biện pháp xử lý thích đáng.

https://tienphong.vn/hai-co-gai-dau-tran-phi-xe-may-bat-mang-tren-cao-toc-ha-long-hai-phong-post1838827.tpo

Hoàng Dương/Tiền Phong

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý