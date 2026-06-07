Theo lời khai ban đầu của ông Trần Văn Pho, tàu ĐT 93734 TS đang vận chuyển khoảng trên 150.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra, phát hiện tàu vận chuyển trái phép trên 150.000 lít dầu D.O ở vùng biển Tây Nam.

Cụ thể, vào lúc 15h50 ngày 6/6, tại khu vực biển cách Đông Nam Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau khoảng 150 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã kiểm tra tàu ĐT 93734 TS có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 niêm phong hàng hóa trên tàu ĐT 93734 TS. Ảnh: Đức Thái/TTXVN phát.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu ĐT 93734 TS không có tín hiệu VMS, trên tàu có 3 thuyền viên do ông Trần Văn Pho (sinh năm 1968, ở xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng.

Theo lời khai ban đầu của ông Trần Văn Pho, tàu ĐT 93734 TS đang vận chuyển khoảng trên 150.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, tổ chức dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421/ Hải đoàn 42 tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh giá dầu liên tục tăng cao, trên biển dễ phát sinh vi phạm, tội phạm mua bán, vận chuyển nhiên liệu trái phép, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, trấn áp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên biển và bảo vệ lợi ích kinh tế của đất nước.