Phạt 34 triệu xe 'hổ vồ' làm rơi vãi bùn đất

  Thứ hai, 4/5/2026 14:07 (GMT+7)
CSGT xử phạt tài xế, chủ xe ben làm rơi vãi bùn đất trên đường Láng Hạ (Hà Nội), đồng thời yêu cầu cắt bỏ thành thùng cơi nới sai quy định.

Khoảng 5h30 ngày 4/5, trên đường Láng Hạ (Hà Nội), ôtô tải làm rơi vãi bùn đất xuống đường gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Hiện trường vụ việc.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cử tổ công tác đến hiện trường kiểm tra, xử lý. Tại đây, lực lượng CSGT xác định bùn đất rơi vãi từ xe ôtô Howo BKS 99B-112.xx, kéo dài từ khu vực số nhà 46 đến số nhà 116 Láng Hạ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức phân luồng, hướng dẫn các xe di chuyển an toàn, tránh khu vực mặt đường trơn trượt do bùn đất; đồng thời phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường và đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương thu dọn hiện trường.

Qua làm việc, lái xe Đ.V.T (SN 2001, trú tại Bắc Ninh) trình bày, sáng sớm nay, nam tài xế chở bùn đất từ công trình hồ Giảng Võ, khi đang đi trên đường Láng Hạ thì phần bưởng sau bị bục nên dừng xe, liên hệ đơn vị thi công đến phối hợp xử lý.

Bùn đất đặc quánh rơi vãi trên đường.

Tổ công tác xác định, phương tiện dù có che chắn nhưng vẫn để vật liệu rơi vãi ra đường; kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế về các hành vi làm rơi vãi vật liệu ra đường và điều khiển xe có kích thước thùng hàng không đúng quy định; đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện do đưa xe có kích thước thùng hàng không đúng quy định tham gia giao thông.

CSGT yêu cầu chủ phương tiện cắt bỏ thành thùng sai quy định.

Theo Nghị định 168, tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 34,5 triệu đồng; lái xe bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe, chủ phương tiện bị tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong thời hạn 2 tháng.

