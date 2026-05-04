Chủ quán bánh mì làm 86 người ngộ độc bị phạt 80 triệu

Một chủ cơ sở bánh mì ở Đắk Lắk bị xử phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng sau vụ làm 86 người ngộ độc thực phẩm.

Ngày 4/5, tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.V.A. (SN 1992, trú xã Ea Drăng) do liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến 86 người phải nhập viện.

Tiệm bánh mì của ông A. gây ngộ độc cho 86 người.

Theo quyết định, ông A. đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, ngày 27/3, cơ sở này bán khoảng 300 ổ bánh mì. Sau khi ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và phải nhập viện, tổng cộng 86 trường hợp.

Kết quả xét nghiệm cho thấy 5 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella; một số mẫu thực phẩm như rau, dăm bông cũng nhiễm vi khuẩn này, riêng rau còn phát hiện thêm E.coli.

Với vi phạm trên, ông A. bị phạt 80 triệu đồng. Đồng thời, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Ngoài ra, chủ cơ sở phải chịu toàn bộ chi phí cho việc xử lý vụ ngộ độc, khám và điều trị cho các nạn nhân.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc do thực phẩm bị nhiễm khuẩn trong quá trình chế biến, bảo quản không đảm bảo vệ sinh.