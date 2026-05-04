Lời hét ám ảnh trước khi xe tải lật trên đèo Vi Ô Lắk

Thoát chết trong gang tấc sau vụ lật xe tải trên đèo Vi Ô Lắk, anh Nguyễn Hồng Nam vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại tiếng hét “mất thắng” trong đêm định mệnh.

Anh Nguyễn Hồng Nam đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Tiếng hét thất thanh trong đêm

Ngày 4/5, sau gần hai ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, sức khỏe anh Nguyễn Hồng Nam (34 tuổi, trú xã Ea Súp, Đắk Lắk), nạn nhân sống sót trong vụ lật xe tải trên Quốc lộ 24 đoạn qua đèo Vi Ô Lắk (xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi) dần hồi phục. Trên giường bệnh, người tài xế vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại khoảnh khắc xe mất phanh, lao vào lằn ranh sinh tử khiến hai đồng nghiệp tử nạn.

Giọng còn yếu, ngắt quãng, anh Nam kể lại hành trình định mệnh. Ngày 2/5, anh điều khiển xe tải xuất phát từ Buôn Mê Thuột, chở hàng ghép, vừa đi vừa nhận thêm hàng dọc tuyến. Trên xe lúc này còn có anh V.T.A.M. (49 tuổi, trú tỉnh Gia Lai). Suốt quãng đường dài từ Đắk Lắk sang địa bàn phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), anh gần như không rời vô lăng.

Khi xe đến khu vực PleiKu (Gia Lai), anh dừng lại đón phụ xe là anh L.Đ.T. (46 tuổi, trú TP. Đà Nẵng). Sau đó, cả 3 tiếp tục hành trình và dừng ăn tối tại khu vực phường Kon Tum. Kết thúc bữa ăn, anh V.T.A.M thay ca điều khiển xe di chuyển từ Quốc lộ 14 sang Quốc lộ 24 để xuôi về Đà Nẵng.

Anh chạy cả ngày mệt nên đổi ca, ra băng phía sau nằm ngủ. Lúc xe bắt đầu vào đèo, anh vẫn còn tỉnh vài lần, thấy anh M. lái xe rất chắc tay, mọi thứ bình thường. Chiếc xe tiếp tục vượt đèo Măng Đen rồi hướng về đèo Vi Ô Lắk trong đêm tối. Không ai ngờ, hành trình quen thuộc ấy lại trở thành chuyến đi định mệnh.

“Đang miên man thì bất ngờ tôi nghe anh M. hét lớn “xe mất thắng rồi”. Tôi bật dậy, thấy xe lắc lư, chao đảo liên tục. Không kịp suy nghĩ gì, tôi chỉ kịp dang tay ghì chặt vào ghế tài phía trước. Không gian trong cabin lúc đó hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm dồn dập. Anh T. hoảng loạn kêu mở cửa nhảy khỏi xe. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe mất kiểm soát, rung lắc dữ dội rồi phát ra âm thanh chát chúa trước khi lật”, anh Nam kể.

Cũng theo anh Nam, lúc đó đầu óc anh trống rỗng. Là tài xế lâu năm nhưng trong khoảnh khắc ấy, ai cũng nghĩ đến cái chết. Chỉ biết bấu víu vào thứ gì đó để mong giữ được mạng sống.

Xe tải bị mất phanh lật trong đêm tối.

Sống sót sau lằn ranh sinh tử

Sau cú lật, anh Nam rơi vào trạng thái hôn mê. Khi tỉnh lại, anh đã nằm trong Trung tâm Y tế Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), được các y bác sĩ cấp cứu. Phần đầu xe bị biến dạng nặng, cabin gần như bị bóp méo. Anh Nam bị mắc kẹt bên trong và được đưa ra ngoài nhờ sự hỗ trợ của người dân cùng lực lượng chức năng. “May mắn là ghế phía trước bọc da, nên những cú va đập phần nào giảm lực. Nếu không, có lẽ tôi cũng không còn cơ hội ngồi đây”, anh Nam nói.

Với anh Nam, điều khiến anh day dứt nhất không phải là những vết thương trên cơ thể, mà là sự ra đi của hai người đồng nghiệp đã gắn bó nhiều năm. Cả 3 thường xuyên cùng nhau rong ruổi trên các cung đường, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 24.

“Anh em chạy chung xe lâu năm, hiểu ý nhau từng chút một. Tuyến này đi nhiều nên ai cũng thuộc đường, biết chỗ nào cần giảm ga, chỗ nào phải hãm phanh. Vậy mà lần này lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy”, anh Nam nghẹn ngào.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người bị nạn ra ngoài.

Theo nhận định ban đầu của anh Nam, nguyên nhân có thể xuất phát từ sự cố kỹ thuật, cụ thể là hệ thống phanh gặp trục trặc. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đã gần hết đèo Vi Ô Lắk, chỉ còn khoảng 500 m là ra đến khu vực đồng bằng. Nếu vượt qua được đoạn đó, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể đánh đổi bằng mạng sống trên những cung đường đèo dốc.

“Tôi may mắn còn giữ được tính mạng, nhưng hai đồng nghiệp thì không còn nữa. Thực sự rất đau lòng vì anh em cùng chung xe đi lại bấy lâu nay tình cảm lắm. Chỉ mong bớt bệnh ra viện đến thắp cho các anh nén nhang”, giọng anh Nam xúc động.

Trước đó, khoảng 23h30 tối ngày 2/5, xe tải mang BKS 47H-010.39 do tài xế V.T.A.M. (49 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng từ Tây sang Đông khi đang đổ đèo Vi Ô Lắk, đến thôn Làng Trui, xã Ba Vì thì bị tai nạn lật xe. Trên xe lúc này còn có hai người khác là anh L.Đ.T. (46 tuổi, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Bình, Đà Nẵng) và Nguyễn Hồng Nam (34 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk). Vụ tai nạn khiến tài xế M. và anh T. tử vong tại chỗ. Riêng anh Nam bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Ngày 3/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin nguyên nhân bước đầu về vụ tai nạn. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định khả năng tài xế điều khiển xe tải không làm chủ được tốc độ khi vào đường cong, mất lái đã va vào bờ đất cao khoảng 3 m khiến phương tiện lật ngang.