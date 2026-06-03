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Xã hội

Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Ngọc Quyền được thăng cấp bậc thiếu tướng

  • Thứ tư, 3/6/2026 10:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ông Nguyễn Ngọc Quyền, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Quyền (bên trái). Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 2/6, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Nguyễn Ngọc Quyền, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền (SN 1977), quê tỉnh Bắc Ninh; tốt nghiệp khóa D22 Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2001.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền trưởng thành từ thực tiễn công tác tại cơ sở và kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng trong lực lượng Công an Thủ đô.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP Hà Nội tháng 1/2025, ông là Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Hà Đông (cũ), địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung đông dân cư và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự.

Trong thời gian công tác tại Hà Đông, ông Nguyễn Ngọc Quyền được đánh giá là cán bộ lãnh đạo sâu sát cơ sở, quyết liệt trong công tác chỉ huy, điều hành; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đồng thời, ông đặc biệt quan tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ địa bàn cơ sở.

Trên cương vị Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền được giao phụ trách nhiều lĩnh vực trọng yếu liên quan công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công an cấp cơ sở và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

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Cuốn sách Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gồm 80 bài viết, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn được chọn lựa từ hơn 500 bài viết của tác giả cùng 71 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc tại công an các đơn vị, địa phương, địa bàn cơ sở của tác giả trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

https://tienphong.vn/pho-giam-doc-cong-an-ha-noi-nguyen-ngoc-quyen-duoc-thang-cap-bac-thieu-tuong-post1848477.tpo

Theo Minh Đức/Tiền Phong

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