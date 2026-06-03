3 phụ nữ cùng xe máy bị nước lũ cuốn trong đêm

Lực lượng chức năng xã Phú Riềng (TP Đồng Nai) vừa kịp thời cứu 3 phụ nữ bị dòng nước lũ cuốn trôi trong đêm sau trận mưa lớn kéo dài trên địa bàn.

Lực lượng chức năng và người dân tham gia bảo vệ khu vực cống suối Dên (xã Phú Riềng). Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 3/6, thông tin từ UBND xã Phú Riềng (TP Đồng Nai) cho biết, khoảng 20h ngày 2/6, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, khu vực cống suối Dên (xã Phú Riềng) xảy ra tình trạng nước dâng cao, chảy xiết, 3 người dân bị cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng vũ trang xã Phú Riềng nhanh chóng phối hợp lực lượng vũ trang xã Thuận Lợi triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn còn có một số người dân địa phương.

Nhờ sự ứng cứu kịp thời, lực lượng chức năng đã đưa được 3 phụ nữ vào bờ an toàn, đồng thời trục vớt 1 xe máy bị nước cuốn, còn 1 xe máy khác đang chờ nước rút để tiếp tục tổ chức tìm kiếm.

Ngay trong đêm, lãnh đạo xã Phú Riềng có mặt tại hiện trường kiểm tra tình hình, động viên lực lượng tham gia cứu hộ.

Trước đó, Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai thông báo, đêm 2/6 và rạng sáng 3/6 trên địa bàn một số xã, phường có mưa to. Lượng mưa đo được tại các trạm như sau: Đồng Xoài 80 mm, Đak Lua 37 mm, Minh Đức 22 mm, Nghĩa Trung 18 mm,...

Những tuyến đường, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã, phường Bình Phước, Đồng Xoài, Đồng Phú, Long Hà, Thuận Lợi, Đồng Tâm, Phú Lý, Thanh Sơn, Nghĩa Trung, Đak Lua, Tân Phú và các khu vực lân cận có khả năng ngập do mưa.

Thời gian ngập lụt 30 - 60 phút; ven các sông suối nhỏ có thể ngập lâu hơn, sâu hơn do mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước ở thượng nguồn đổ về. Độ sâu ngập lụt lớn nhất là 0,5 m, ven các sông suối nhỏ có thể ngập sâu hơn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt là cấp 1. Mưa to tiếp tục tại các địa bàn kể trên thuộc thành phố Đồng Nai và mở rộng ra khu vực lân cận.

Địa phương và người dân cần chủ động ứng phó nguy cơ ngập lụt do mưa lớn gây ra ở các khu vực trũng thấp, các địa bàn có hệ thống thoát nước chưa đảm bảo hoặc đang trong quá trình thi công sửa chữa.