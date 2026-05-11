Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xử phạt tiệm bánh mì sau vụ hơn 60 người ngộ độc

  • Thứ hai, 11/5/2026 11:34 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Cơ quan chức năng ở Nghệ An xử phạt tiệm bánh mì Quỳnh 18 triệu đồng do vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngày 11/5, lãnh đạo UBND xã Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt tiệm bánh mì Quỳnh (địa chỉ ở khối 4 và xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu) 18 triệu đồng, do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh, chế biến thức ăn phục vụ khách hàng.

Trước đó, hàng chục người dân sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này đã xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, một số trường hợp sốt cao và phải nhập viện điều trị.

ngo doc banh mi anh 1

Tiệm bánh mì Quỳnh bị xử phạt 18 triệu đồng do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh: Tiền Phong.

Theo thống kê, hơn 60 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan tiệm bánh mì trên. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngành y tế đã lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm và yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, trong 7 mẫu thực phẩm được kiểm tra, 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella, gồm pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải muối. Hai mẫu còn lại là giò lợn và tương cà không phát hiện vi khuẩn.

Cơ quan chuyên môn nhận định, nguồn nhiễm khuẩn ban đầu nhiều khả năng xuất phát từ pate và thịt nướng, sau đó lây nhiễm chéo sang các thực phẩm khác trong quá trình chế biến.

Toàn bộ bệnh nhân liên quan vụ việc đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

ngo doc banh mi anh 2

Hàng chục người nhập viện sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì Quỳnh. Ảnh: Tiền Phong.

Trước đó, từ ngày 17/4, hàng chục người dân tại xã Diễn Châu nhập viện với các biểu hiện như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số trường hợp sốt cao, nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Số bệnh nhân tăng nhanh vào buổi tối cùng ngày và tiếp tục ghi nhận rải rác trong các ngày sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm hỏi các bệnh nhân, đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan lấy mẫu xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc.

Đây là vụ ngộ độc bánh mì thứ hai xảy ra tại Nghệ An từ đầu năm đến nay. Trước đó, gần 140 người ở Tân Kỳ cũng phải nhập viện sau khi ăn bánh mì nghi nhiễm khuẩn.

Chủ quán bánh mì làm 86 người ngộ độc bị phạt 80 triệu

Một chủ cơ sở bánh mì ở Đắk Lắk bị xử phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng sau vụ làm 86 người ngộ độc thực phẩm.

13:26 4/5/2026

Bánh mì Hồng Ngọc bị xử phạt 90 triệu, đình chỉ 4 tháng

Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 bị xử phạt hành chính vì đã thực hiện hành vi vi phạm: Sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm.

06:40 29/4/2026

13 học sinh cấp cứu, nghi ngộ độc trà sữa

13 học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi tại Đà Nẵng nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi uống trà sữa.

19:29 13/3/2026

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/xu-phat-tiem-banh-mi-khien-hon-60-nguoi-ngo-doc-post1842240.tpo

Theo Thu Hiền/Tiền Phong

ngộ độc bánh mì Nghệ An ngộ độc thực phẩm ngộ độc bánh mì quỳnh nghệ an

    Đọc tiếp

    Bon tran dong dat lien tiep tai Quang Ngai hinh anh

    Bốn trận động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi

    1 giờ trước 15:49 11/5/2026

    0

    Sáng 11/5, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất ghi nhận 4 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Ri, Măng Đen, Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý