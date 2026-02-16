Bé sơ sinh tưởng bị bỏ rơi bất ngờ được bố mẹ đến đón về ở TP.HCM

Cận Tết Nguyên Đán, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh), một bé trai từng được lập hồ sơ “trẻ bỏ rơi” do mất liên lạc với gia đình trong thời gian điều trị bệnh nặng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé trai nhập viện khi mới 15 ngày tuổi trong tình trạng nhiễm trùng sơ sinh nặng, vàng da ứ mật và phải điều trị tại phòng hồi sức của Khoa Sơ sinh, cách ly với mẹ. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ phát hiện trẻ mắc lao phổi nặng, phải thở NCPAP, sử dụng kháng sinh và thuốc kháng lao theo phác đồ.

Sức khỏe của Cu Tí cải thiện dần, tăng cân, bú tốt, được rút sonde dạ dày và giảm dần thuốc tiêm. Ảnh: BV.

Sau gần 3 tuần điều trị tích cực, bệnh viện không còn liên lạc được với gia đình bệnh nhi. Do đã vượt quá độ tuổi sơ sinh, bé được chuyển sang Khoa Nhiễm để tiếp tục theo dõi. Căn cứ các quy định pháp luật về trẻ bị bỏ rơi tại cơ sở y tế, bệnh viện phối hợp cùng các đơn vị liên quan lập hồ sơ, dự kiến chuyển trẻ đến Trung tâm bảo trợ xã hội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Do chưa được làm giấy khai sinh, hồ sơ bệnh án ghi theo tên mẹ, các nhân viên y tế gọi bé bằng tên thân mật là Cu Tí. Dù công việc chuyên môn bận rộn, đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và hộ lý Khoa Nhiễm vẫn chủ động sắp xếp ca trực để chăm sóc bé, từ tắm rửa, giữ ấm ban đêm đến bảo đảm điều kiện sinh hoạt, điều trị hàng ngày.

Trong thời gian điều trị, Cu Tí được các y, bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý chăm sóc, cho uống từng cữ sữa, từng liều thuốc theo đúng chỉ định. Sức khỏe của bé cải thiện dần, tăng cân, bú tốt, được rút sonde dạ dày và giảm dần thuốc tiêm.

Người mẹ rưng rưng ôm con sau gần hai tháng “mất liên lạc” vì cả hai đều lâm bệnh nặng. Ảnh: BV.

Ngày 26 tháng Chạp, khi các khoa, phòng hoàn tất thủ tục cho bệnh nhi xuất viện về quê đón Tết, một cặp vợ chồng đến Khoa Nhiễm, người phụ nữ cho biết là mẹ của Cu Tí. Sau khi xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thực hiện xác nhận với chính quyền địa phương và có xác minh của công an khu vực nơi cư trú, bệnh viện hoàn tất thủ tục bàn giao trẻ cho gia đình theo đúng quy định.

Người mẹ xúc động khi ôm con trên tay và cho biết, thời điểm bé nhập viện, chị bị phát hiện mắc lao màng não và lao màng phổi phải điều trị trong tình trạng nặng, thở oxy kéo dài, có thời gian mê man. Trong thời gian đó, chồng chị ở lại chăm sóc vợ tại bệnh viện, 3 con gái lớn phải gửi nhờ người thân trông giúp. Sau khi được xuất viện và sức khỏe ổn định, chị đến bệnh viện làm thủ tục nhận con.

Đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết chia sẻ với những khó khăn của gia đình, ngoài quyền lợi được hưởng từ bảo hiểm y tế, bé còn được Phòng Công tác xã hội cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm một phần chi phí điều trị và kinh phí đi lại để gia đình đưa bé về quê.

Theo đại diện bệnh viện, khi nhập viện, bé chỉ có vài bộ quần áo sơ sinh; đến ngày xuất viện, bé được các nhân viên y tế hỗ trợ thêm tã, sữa và một số vật dụng cá nhân cần thiết để sử dụng trong thời gian đầu sau khi trở về nhà. Khi tiễn bé xuất viện, các y, bác sĩ và nhân viên y tế gửi lời chúc bé khỏe mạnh, phát triển tốt, đồng thời dặn dò gia đình đưa trẻ tái khám đúng hẹn để nhận thuốc và tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị.

Theo bác sĩ, bệnh lao có thể diễn tiến nặng nếu không được điều trị kịp thời và đủ liệu trình; tuy nhiên, nếu tuân thủ đúng hướng dẫn của cơ sở y tế, bệnh có thể được kiểm soát hiệu quả, bảo đảm sức khỏe cho người bệnh.