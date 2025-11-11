Sở Xây dựng Lâm Đồng nói về vụ 'giáo viên' dạy lái xe trượt kiểm tra

Liên quan thông tin nhiều 'giáo viên' rớt kỳ kiểm tra lái xe, lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết đó là học viên kiểm tra để cấp giấy chứng nhận giáo viên, chứ chưa phải giáo viên chính thức.

Mới đây, thông tin về việc nhiều 'giáo viên' tại một số trung tâm ở Lâm Đồng cấp chứng nhận giáo viên dạy thực hành đã gây xôn xao dư luận. Liên quan đến vấn đề này, sáng 11/11, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho hay: Danh sách trên là các học viên đăng ký kiểm tra để cấp giấy chứng nhận làm giáo viên, chứ không phải là giáo viên sát hạch lại.

Theo vị lãnh đạo này, khi mà các học viên có bằng lái theo quy định của Thông tư được tham gia lớp tập huấn để cấp giấy chứng nhận làm giáo viên dạy thực hành lái xe. Tuy nhiên, qua kỳ kiểm tra không đạt nên sở đã có thông báo như trên.

Lâm Đồng hiện có 28 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và mô tô đủ điều kiện hoạt động. Ảnh: LP.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Tăng Hưng - Chủ tịch hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Công ty TNHH Nam Cao Nguyên, cho hay: Vừa qua, ngày 31/10/2025 Sở Xây Dựng tỉnh Lâm đồng có tổ chức kiểm tra đánh giá để cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe cho các cá nhân của Trung tâm GDNN Nam Cao Nguyên và Trung tâm GDNN Cao Nguyên tại Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Công ty TNHH Nam Cao Nguyên (thôn 6, xã Cư Jut, tỉnh Lâm Đồng).

Ông Nguyễn Tăng Hưng cho biết: Theo quy định của Nghị định 160/2024/NĐ-CP, ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe; trong đó quy định điều kiện tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe phải có các bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo tiêu chuẩn ra thì các cá nhân có nhu cầu làm giáo viên phải đăng ký tham gia khóa học tập huấn theo chương trình tập huấn về nghiệp vụ giáo viên dạy lái xe theo quy định. Sau đó, học viên phải được Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe. Những cá nhân đạt kết quả kiểm tra theo quy định lúc đó mới đủ điều kiện để làm giáo viên.

"Sáng nay trung tâm đã làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng và sự cố này xuất phát từ cán bộ phụ trách hồ sơ nội dung này của sở. Bởi các học viên đã đầy đủ hồ sơ pháp lý và việc rớt kỳ thi là chuyện bình thường. Rớt càng nhiều, chứng tỏ 'không có này có kia' và kỳ thi được kiểm tra chặt chẽ. Đợt kiểm tra vừa rồi, Trung tâm Sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên có 105 học viên dự thi thì có 27 người bị rớt. Đó là tỷ lệ rớt rất bình thường", ông Hưng chia sẻ.

Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 28 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và mô tô đủ điều kiện hoạt động, phân bố ở các khu vực thuộc Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận (cũ).