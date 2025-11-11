Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tài xế xe ôm công nghệ bị người lái ôtô đấm tới tấp giữa đường

  • Thứ ba, 11/11/2025 12:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tài xế xe ôm công nghệ đang chở khách bị tài xế ôtô tấn công, đánh liên tiếp vào đầu và mặt ngay giữa phố ở Hà Nội, nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn giao thông.

Sáng 11/11, đại diện Công an phường Phương Liệt, TP. Hà Nội cho biết đơn vị điều tra vụ xô xát xảy ra trên địa bàn.

Danh tai xe cong nghe anh 1

Tài xế xe ôm công nghệ bị đánh tới tấp. Ảnh cắt từ clip.

Theo clip chia sẻ trên mạng xã hội, chiều 10/11, tại đường Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt), một tài xế xe ôm công nghệ bị tài xế ôtô tấn công. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Hình ảnh người dân quay lại cho thấy tài xế ôtô khi vừa bước xuống xe đã tiến tới và tung hàng loạt cú đấm vào đầu người lái xe máy.

Lúc này, tài xế xe máy đang chở một cô gái phía sau. Chiếc ôtô chắn giữa con ngõ nhỏ hẹp còn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của thành viên các diễn đàn về giao thông. Nhiều người cùng chung nhận định dù bất kỳ lý gì nào, việc đỗ ôtô giữa đường gây cản trở giao thông và hành hung người khác của tài xế ôtô là đáng lên án.

Trước đó, chiều 9/11, tại phường Long Biên cũng xảy ra vụ hành hung giữ hai tài xế xe công nghệ. Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn khi tham gia giao thông

Vụ xô xát được người dân quay video cho thấy, tài xế xe máy bị tài xế ôtô đánh chảy máu mồm. Một người nằm gục trong ôtô nhưng lại bị đối thủ liên tục kéo, bắt ra ngoài.

Công an phường Long Biên đang điều tra, xác minh vụ việc trên.

Tài xế xe ôm công nghệ tử vong trong hẻm vì bị cứa cổ ở TP.HCM

Một nam tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi đã tử vong với vết thương trên cổ tại một con hẻm trên đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM tối 15/8.

09:23 16/8/2025

Mẹ đơn thân bị xe bồn cuốn vào gầm tử vong ở TP.HCM

Xe bồn ôm cua tại khu vực vòng xoay, cuốn xe máy vào gầm khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ. Nạn nhân 27 tuổi, mẹ đơn thân, làm nghề xe ôm công nghệ.

20:10 6/7/2025

'Kết đắng' cho tài xế mở cửa ôtô, gây tai nạn ở TP.HCM

Tài xế mở cửa ôtô gây tai nạn còn yêu cầu xe ôm công nghệ đền bù 3 triệu đồng. Nhưng khi CSGT vào cuộc thì phạt tài xế 21 triệu và trừ 10 điểm trên GPLX.

15:00 1/6/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/tai-xe-xe-om-cong-nghe-bi-nguoi-lai-o-to-dam-toi-tap-giua-duong-ha-noi-ar986510.html

Minh Tuệ/VTC News

Đánh tài xế công nghệ Hành hung tài xế Tài xế Đánh xe ôm Tai nạn Hà Nội Hành hung Hà Nội

Đọc tiếp

Nhom nguoi bao vay, dap pha oto o Nghe An hinh anh

Nhóm người bao vây, đập phá ôtô ở Nghệ An

3 giờ trước 11:10 11/11/2025

0

Đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người bao vây và liên tục dùng các dụng cụ bàn ghế, gậy gộc đập vào xe ôtô. Phía bên trong, tài xế hoảng loạn cho xe tiến, lùi để thoát khỏi sự bao vây.

Chay tang 16 chung cu o TP.HCM hinh anh

Cháy tầng 16 chung cư ở TP.HCM

3 giờ trước 11:07 11/11/2025

0

Phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ một căn hộ trên tầng 16 rồi nhanh chóng lan ra khu vực ban công và hành lang, cư dân hốt hoảng tháo chạy.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý