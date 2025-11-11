Tài xế xe ôm công nghệ bị người lái ôtô đấm tới tấp giữa đường

Tài xế xe ôm công nghệ đang chở khách bị tài xế ôtô tấn công, đánh liên tiếp vào đầu và mặt ngay giữa phố ở Hà Nội, nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn giao thông.

Sáng 11/11, đại diện Công an phường Phương Liệt, TP. Hà Nội cho biết đơn vị điều tra vụ xô xát xảy ra trên địa bàn.

Tài xế xe ôm công nghệ bị đánh tới tấp. Ảnh cắt từ clip.

Theo clip chia sẻ trên mạng xã hội, chiều 10/11, tại đường Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt), một tài xế xe ôm công nghệ bị tài xế ôtô tấn công. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Hình ảnh người dân quay lại cho thấy tài xế ôtô khi vừa bước xuống xe đã tiến tới và tung hàng loạt cú đấm vào đầu người lái xe máy.

Lúc này, tài xế xe máy đang chở một cô gái phía sau. Chiếc ôtô chắn giữa con ngõ nhỏ hẹp còn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của thành viên các diễn đàn về giao thông. Nhiều người cùng chung nhận định dù bất kỳ lý gì nào, việc đỗ ôtô giữa đường gây cản trở giao thông và hành hung người khác của tài xế ôtô là đáng lên án.

Trước đó, chiều 9/11, tại phường Long Biên cũng xảy ra vụ hành hung giữ hai tài xế xe công nghệ. Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn khi tham gia giao thông

Vụ xô xát được người dân quay video cho thấy, tài xế xe máy bị tài xế ôtô đánh chảy máu mồm. Một người nằm gục trong ôtô nhưng lại bị đối thủ liên tục kéo, bắt ra ngoài.

Công an phường Long Biên đang điều tra, xác minh vụ việc trên.