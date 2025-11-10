Công an Hà Nội làm sạch dữ liệu 8 triệu xe trong 60 ngày

Công an Hà Nội thực hiện rà soát, làm sạch gần 8 triệu dữ liệu phương tiện gồm xe cũ nát, thông tin chủ xe không trùng khớp và 130.000 dữ liệu giấy phép lái xe.

Ngày 10/11, Công an TP. Hà Nội bắt đầu triển khai kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội, thông tin tại hội nghị.

Kế hoạch nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông và giấy phép lái xe, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Việc này hướng tới kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia, phục vụ chia sẻ thông tin với các đơn vị trong và ngoài ngành công an.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội, cho biết Công an thành phố phải thực hiện rà soát, làm sạch gần 8 triệu dữ liệu phương tiện, khoảng 130.000 dữ liệu giấy phép lái xe.

Cụ thể, theo dữ liệu từ Cục CSGT, danh sách ô tô hết niên hạn sử dụng, xe không lưu hành là 27.001 trường hợp. Số phương tiện hiện hành, gồm: thông tin chủ phương tiện trên hệ thống đăng ký xe trùng khớp với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo mô hình chính quyền địa phương2 cấp là 3.896.641 trường hợp, không trùng khớp 3.871.031 trường hợp.

“Công an thành phố đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công để nghiên cứu phương pháp thu thập, rà soát, cập nhật dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe từ hình thức thủ công sang ứng dụng công nghệ thông tin thông qua nền tảng iHanoi.

Phương pháp này giúp giảm mạnh khối lượng công việc, thời gian xử lý thủ công cho cán bộ, chiến sĩ; tiết kiệm chi phí in ấn; đồng thời nâng cao độ chính xác nhờ việc đối soát dữ liệu thu thập được với dữ liệu do Cục CSGT cung cấp”, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nói.

Phó giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, Hà Nội là địa phương tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thu thập, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó trưởng Phòng CSGT Công an Hà Nội, thông tin về chiến dịch.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó trưởng Phòng CSGT Công an Hà Nội, "chiến dịch" sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn.

"Giai đoạn 1, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời, công an các xã rà soát các trường hợp chưa kê khai thông tin về phương tiện, chủ phương tiện để vận động, hướng dẫn người dân tự khai trên ứng dụng iHanoi. Giai đoạn 2, cập nhật thông tin lên hệ thống đăng ký xe", Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ thông tin.

Trước đó, ngày 24/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết CSGT toàn quốc đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe. Kế hoạch nhằm kết nối, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, bảo đảm mỗi công dân và mỗi phương tiện chỉ có một mã định danh.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, hoạt động trên cũng góp phần làm sạch dữ liệu "đúng - đủ - sạch" nhằm ngăn chặn gian lận, giả mạo thông tin, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân trong đăng ký, sang tên, xử lý vi phạm và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Cơ quan chức năng khuyến khích người dân kiểm tra, đối chiếu thông tin qua các ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an để kịp thời phát hiện và điều chỉnh sai sót, tránh phát sinh vi phạm hoặc trách nhiệm pháp lý.

