Clip người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư (clip có hành vi bạo lực)
Tối 9/8, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh một nam giới hành hung người phụ nữ tại sảnh chung cư Sky Central 176 Định Công (phường Phương Liệt, TP Hà Nội).
Nhiều người dân đổ về phố đi bộ hồ Gươm từ sáng sớm 10/8 để theo dõi những màn biểu diễn võ thuật đặc sắc của cán bộ, chiến sĩ công an Hà Nội.
Tối 9/8, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh một nam giới hành hung người phụ nữ tại sảnh chung cư Sky Central 176 Định Công (phường Phương Liệt, TP Hà Nội).
Sau va chạm giao thông tại vòng xoay Công trường Quốc tế (TP.HCM), tài xế taxi công nghệ rút chìa khóa xe máy của cô gái rồi bỏ đi.
Khoảng 20h ngày 6/8, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) đã xảy ra một vụ cháy xe container.
Chiều ngày 6/8, thời tiết tại TP.HCM khá oi bức, bầu trời ở nhiều khu vực có mây đen dày đặc. Khoảng 18h, sân bay Tân Sơn Nhất bị bao phủ bởi một lớp mây tối, gây cảm giác bức bối và làm giảm tầm nhìn.
Clip du khách quay lại khi đang di chuyển ra tàu bay cho thấy mây đen bao phủ sân bay làm giảm tầm nhìn.
Tối 5/8, sau những ngày nắng nóng oi bức, một trận mưa lớn bất ngờ trút xuống TP.HCM khiến một số khu vực nhanh chóng rơi vào cảnh ngập sâu, giao thông bị ảnh hưởng.
Thấy cháu bé 5 tuổi đang chới với dưới kênh nước, nam sinh lớp 6 ở Ninh Bình đã lao xuống kênh cứu cháu bé vào bờ an toàn.
Ngày 5/8, một đoàn người đi xe đạp thể dục buổi sáng, bất chấp nguy hiểm, đã vượt đèn đỏ trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đây là tuyến huyết mạch tại TPHCM.
Tối 4/8, Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã mời tài xế điều khiển xe đầu kéo đánh võng trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây lên làm việc và lập biên bản.
Liên quan đến vụ việc nêu trên, ngày 4/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp Công an phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh.