Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xử lý nhóm 'choai choai' đầu trần đi xe máy hàng ngang ở cầu Vĩnh Tuy

  • Thứ năm, 30/10/2025 06:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã xác minh và xử lý nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy dàn hàng ngang trên cầu Vĩnh Tuy gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Choai choai cau Vinh Tuy anh 1

Hình ảnh người dân ghi lại.

Trước đó, người dân đã ghi hình, phản ánh đến số điện thoại “đường dây nóng” của Cục trưởng Cục CSGT về việc nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển 4 xe máy trên cầu Vĩnh Tuy (hướng từ Long Biên vào trung tâm Hà Nội), dàn hàng ngang chiếm hết phần đường xe chạy, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 5 khẩn trương xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua hình ảnh thu thập được, đơn vị đã xác định phương tiện và danh tính nhóm thanh niên trong clip.

Ngày 29/10, Đội CSGT đường bộ số 5 đã mời 8 nam thanh niên liên quan cùng phương tiện đến trụ sở đơn vị để làm việc, có sự chứng kiến của phụ huynh.

Các thanh niên đều trong độ tuổi từ 16 đến 18 đã thừa nhận hành vi vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, đi xe dàn hàng ngang gây cản trở giao thông, không có giấy phép lái xe. Cơ quan công an cũng làm rõ hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện của các chủ phương tiện.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 người điều khiển phương tiện và những người ngồi sau do có hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời xử lý chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển với tổng số tiền phạt là 24,8 triệu đồng, tạm giữ giấy tờ, phương tiện liên quan để xử lý theo quy định.

Ngoài việc xử lý hành chính, Đội CSGT đường bộ số 5 đã phối hợp với nhà trường và gia đình tuyên truyền, giáo dục, yêu cầu các thanh niên cùng phụ huynh cam kết không tái phạm.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển đều vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm cả người trực tiếp vi phạm và người giao xe, nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa vi phạm, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Phát hiện loại đinh mới trên đường TP.HCM, vô hiệu hóa các xe hút đinh

Chỉ sau hai lượt quét, tổ công tác gồm Đội CSGT An Sương, Công an phường An Phú Đông và các tình nguyện viên đã thu gom gần 2 kg đinh và vật sắc nhọn.

16 giờ trước

Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung, hất văng máy đo CSGT

Khi CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, người phụ nữ tăng ga lái xe máy vào sân nhà dân, liên tục viện cớ né kiểm tra và hất văng máy đo nồng độ cồn của CSGT xuống đất.

43:2584 hôm qua

Xử phạt nữ ca sĩ dừng xe giữa đường, hút 'bóng cười' trước mặt CSGT

Nữ tài xế Đ.K.T là một ca sĩ đã ngồi trên ghế lái và lấy ba quả bóng chứa khí N2O (bóng cười) ra hút trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng và người dân ở Đà Nẵng.

14:32 21/10/2025

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

https://tienphong.vn/xu-ly-nhom-choai-choai-dau-tran-di-xe-may-dan-hang-ngang-o-cau-vinh-tuy-post1791643.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Choai choai cầu Vĩnh Tuy Cảnh sát giao thông Choai choai Choai choai Vĩnh Tuy Xe máy dàn ngang thanh niên Hà Nội

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý