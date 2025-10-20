Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Công an Hà Nội xác minh clip bé trai bị bạo hành giữa phố

  • Thứ hai, 20/10/2025 06:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đoạn clip quay lại cảnh người đàn ông dùng chân đá vào đầu và mặt bé trai ngay trước khu vực cây xăng Lương Yên (Hà Nội) khiến nhiều người bức xúc.

Bé trai bị người đàn ông hành hung giữa phố. Ảnh cắt từ clip.

Tối 19/10, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị xác minh clip bé trai bị người đàn ông bạo hành ngay giữa phố.

Cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ clip quay lại cảnh bạo hành trẻ em xảy ra trước khu vực cây xăng Lương Yên, phường Hai Bà Trưng.

Theo nội dung clip, một người đàn ông dựng xe máy giữa đường, rồi có nhiều hành động bạo lực với bé trai khoảng 5-6 tuổi.

Dù bé trai đã ngã ra đường và bật khóc, người đàn ông nhiều lần dùng chân đá vào đầu và mặt của bé. Sự việc diễn ra khi trên xe máy còn có một bé trai khác nhỏ tuổi hơn chứng kiến.

Nhân chứng vụ việc cho hay người đàn ông trong clip là bố của bé trai. Nguyên nhân dẫn đến hành động trên là bé trai làm rơi dép khi đang được chở trên xe máy.

Lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cho biết sẽ cho xác minh và làm rõ sự việc.

Vì sao mẹ bé 16 tháng tuổi bị bạo hành viết đơn bãi nại cho chị dâu?

Người mẹ có con 16 tháng tuổi bị chị dâu túm chân, ném xuống nền bê tông cho biết đã nộp đơn bãi nại. Chị nói muốn cho chị dâu cơ hội sửa sai...

17:10 8/8/2025

Thông tin mới nhất vụ bạo hành trẻ em ở phường Phú Nhuận, TP.HCM

Chính quyền phường Phú Nhuận xác nhận vụ clip nghi bạo hành trẻ xảy ra từ năm 2023, đồng thời đã báo cáo người đăng clip cho lực lượng chức năng thành phố.

10:12 23/7/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/cong-an-ha-noi-xac-minh-clip-be-trai-bi-bao-hanh-giua-pho-ar972015.html

Minh Tuệ/VTC News

Bạo hành bé trai Hà Nội Bạo hành Bé trai Bạo hành bé trai Công an Hà Nội Bạo hành Hà Nội

    Đọc tiếp

    Dieu dong, bo nhiem, bau nhan su o 6 tinh, thanh hinh anh

    Điều động, bổ nhiệm, bầu nhân sự ở 6 tỉnh, thành

    56 phút trước 07:04 20/10/2025

    0

    Tuần qua (từ 13 đến 19/10), HĐND tỉnh Sơn La, HĐND tỉnh Khánh Hòa, HĐND thành phố Huế đã thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Còn tại Hà Tĩnh, Lạng Sơn và Cà Mau cũng diễn ra các Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

    Bao Fengshen doi huong va co xu huong manh len hinh anh

    Bão Fengshen đổi hướng và có xu hướng mạnh lên

    57 phút trước 07:03 20/10/2025

    0

    Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 12 đang đổi hướng và có khả năng mạnh thêm, gây mưa lớn diện rộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong nhiều ngày tới.

    Nui nut toac, de doa 61 ho dan o Quang Ngai hinh anh

    Núi nứt toác, đe dọa 61 hộ dân ở Quảng Ngãi

    1 giờ trước 06:31 20/10/2025

    0

    Núi Gò Oát (thôn Ba Lang, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện vết nứt ngang sườn núi, chiều dài khoảng 100 m, rộng 0,6 m, chiều sâu khoảng 1 m và có chiều hướng mở rộng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý