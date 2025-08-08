Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vì sao mẹ bé 16 tháng tuổi bị bạo hành viết đơn bãi nại cho chị dâu?

  • Thứ sáu, 8/8/2025 17:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người mẹ có con 16 tháng tuổi bị chị dâu túm chân, ném xuống nền bê tông cho biết đã nộp đơn bãi nại. Chị nói muốn cho chị dâu cơ hội sửa sai...

Ngày 8/8, trao đổi với Tiền Phong qua điện thoại, chị N.T.T (trú xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, chị đã đến cơ quan công an trình bày, nộp đơn bãi nại cho chị dâu - T.T.N (trú cùng xã).

Nem be trai be tong anh 1

Hình ảnh cháu T. bị bác dâu bạo hành. Ảnh cắt từ clip.

Bà N. là người túm chân nhấc bổng bé N.Q.T. (16 tháng tuổi, con của chị T) rồi ném xuống nền bê tông. Hình ảnh vụ việc sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ.

Chị T. cho biết, hoàn cảnh của người chị dâu cũng rất đáng thương. Thời điểm có hành động trên, con của T.T.N đang nằm viện nên tinh thần không tốt, mất bình tĩnh. Ngay sau khi có hành động trên, T.T.N đã hối hận, xin lỗi.

Chị T mong cơ quan chức năng xem xét, xử lý nhẹ để chị dâu có cơ hội sửa sai, chăm sóc con cái.

Về phần mình, chị T. cho biết bản thân là mẹ đơn thân. Không đất đai, thuộc diện hộ nghèo nên tháng 4/2025, chị gửi hai con cho gia đình anh trai ruột chăm sóc để xuống TPHCM làm việc.

Khi hay tin con bị chị dâu bạo hành, chị T. tức tốc về nhà chăm con. Rất may con chỉ bị bầm tím ở má, chưa phát hiện tổn thương nào khác. Khi sức khoẻ con ổn định, chị đã đưa về nhà chăm sóc.

Sau sự việc này, chị T. dự định sẽ ở nhà chăm con. Điều chị mong muốn là tìm một công việc phù hợp tại địa phương để thuận tiện chăm sóc hai con nhỏ.

Như Tiền Phong đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 5/8 tại một cây xăng dầu tại bon N'jang Bơ, xã Trường Xuân. Thời điểm đó, bà N. đã nắm cổ chân nhấc bổng bé N.Q.T khỏi ghế nhựa rồi ném xuống nền bê tông.

Hành động của bà N. bị ghi hình lại, chia sẻ trên mạng xã hội. Làm việc với cơ quan công an, bà N. khai do bực tức về việc vừa phải bán hàng vừa trông cháu T. Khi bé quấy khóc, bà N. đã có hành vi bạo lực trên.

Sau khi xảy ra vụ việc, cháu bé được đưa đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra, cháu có biểu hiện sốt nhẹ, bầm tím vùng mặt và sưng chỏm đầu, hiện sức khoẻ đã ổn định.

Vụ việc đang được Công an xã Trường Xuân tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

Ném bé trai bê tông Bác dâu bé trai Bé trai 16 tháng Bạo hành bé trai Hành hung bé trai Bé trai Lâm Đồng

