Cần Thơ giám sát chặt hàng loạt cây xăng

Chi cục Quản lý thị trường Cần Thơ đang tiếp tục theo dõi, giám sát nhiều cửa hàng xăng dầu đưa ra nhiều lý do khác nhau để giải thích cho việc hạn chế hoặc dừng bán xăng dầu.

Thời gian gần đây, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra, giám sát một số cây xăng trên địa bàn có dấu hiệu dừng bán, hoặc hạn chế số lượng bán ra với nhiều lý do khác nhau.

Lực lượng QLTT Cần Thơ dán số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý tin báo.

Theo đó, một số cây xăng dừng bán với lý do hết xăng, như: Cây xăng H.Q (Công ty TNHH MTV TM H.Q), Công ty TNHH H.D ở phường Phú Lợi; Cửa hàng xăng dầu số 6 (Công ty TNHH MTV H.D), Cửa hàng xăng dầu T.Q.H 01 ở phường Sóc Trăng. Qua làm việc, những doanh nghiệp này lấy lý do gặp khó khăn về tài chính, đang tìm giải pháp để nhập xăng dầu về bán.

Trong khi đó, một cửa hàng xăng dầu ở xã Hỏa Lựu dừng bán và xin giải thể doanh nghiệp, khi kiểm tra trong bồn không còn xăng dầu.

Một công ty khác ở xã Phú Tâm cũng có lý do hết xăng, dầu, đang làm thủ tục giải thể, trả lại giấy chứng nhận điều kiện bán lẻ.

Ngoài ra, còn có các cây xăng lấy lý do “kinh doanh không hiệu quả, tạm ngừng kinh doanh”, gồm hai cửa hàng của Công ty T.P ở xã Tân Hòa và xã Thạnh Xuân; một công ty ở xã Vĩnh Viễn. Có một cửa hàng xăng dầu bị cháy đang trong quá trình khắc phục; một doanh nghiệp giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hạn.

Ngoài ra, Chi cục QLTT Cần Thơ cũng nhận được một số tin báo về hiện tượng có cửa hàng bán xăng, dầu nhỏ giọt, số lượng hạn chế. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm vì không có lý do chính đáng.

Một trường hợp khác, ngày 7/3, Đội QLTT số 3 phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ô Môn kiểm tra Công ty TNHH Xăng dầu V.B. Đoàn kiểm tra lập bản về hành vi vi phạm bán cao hơn giá niêm yết.

Chi cục QLTT Cần Thơ đã công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận hiện tượng cây xăng dừng bán, găm hàng, tăng giá... QLTT Cần Thơ cũng khuyến nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống và chỉ mua xăng dầu sử dụng khi thật sự cần thiết, không gom mua tích trữ gây khan hiếm cục bộ xăng dầu, mất an toàn về phòng chống cháy nổ.