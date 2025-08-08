Tin mới vụ bé trai 16 tháng tuổi bị bác dâu ném xuống nền bê tông

Mẹ bé trai 16 tháng tuổi ở Lâm Đồng đã đưa con đến bệnh viện khám, đồng thời nộp đơn bãi nại cho người có hành vi bạo hành cháu bé.

Ngày 7/8, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân (tỉnh Lâm Đồng) cho biết sau khi nắm bắt sự việc bé trai bị ném xuống nền bê tông, địa phương đã cử cán bộ Phòng Văn hóa hỗ trợ, đưa bé trai đi bệnh viện thăm khám.

Bé trai bị bác dâu xách chân ném xuống nền bê tông. Ảnh cắt từ clip.

Qua khám và theo dõi, bác sĩ xác định bé trai có vết bầm ở má và chưa phát hiện thương tích nào khác. Đồng thời, bé trai vui vẻ, ăn uống trong trạng thái sức khỏe bình thường. Chính quyền địa phương sẽ theo dõi sức khỏe của bé trai thêm vài ngày để có hướng xử lý phù hợp với tính chất vụ việc, đúng quy định pháp luật.

Chị N.T.T. (33 tuổi, trú tại xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng), mẹ của bé trai, cho hay, chị là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ.

Vào tháng 4, chị gửi con trai thứ hai là N.Q.T. (16 tháng tuổi) cho chị dâu là Trần Thị Ngân (33 tuổi, trú tại xã Thuận Hạnh) chăm sóc rồi xuống TP.HCM làm việc. Đến ngày 6/8, chị biết tin con trai mình bị bạo hành nên đã tức tốc xin nghỉ việc và đón xe về quê, đưa con đến bệnh viện kiểm tra.

Cũng theo chị T., sau vụ việc, bà N. đã đến xin lỗi. Hiện, chị T. đưa con về nhà bà ngoại để nhờ chăm sóc.

Bên cạnh đó, chị T. cũng đã đến Công an xã Trường Xuân để trình bày, nộp đơn bãi nại cho chị dâu.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 18h ngày 5/8, cháu T. quấy khóc nên bác dâu là Trần Thị Ngân đã cầm cổ chân trái của cháu rồi nhấc lên khỏi ghế nhựa, ném cháu xuống nền bê tông của cửa hàng xăng dầu, nơi Ngân làm việc.

Sự việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi mất nhân tính, đề nghị xử lý nghiêm minh để làm gương.